Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż sąd nie nakaże zatrzymania samolotu z Putinem na pokładzie. To wywołało reakcję szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto, który napisał o "terroryście" podejrzanym o wysadzenie Nord Stream. Sikorski nie pozostał dłużny swojemu węgierskiemu odpowiednikowi.

Komentując w środę słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać" samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który leciałby w polskiej przestrzeni powietrznej w drodze do Budapesztu, minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto spytał, czy decydowałby o tym ten sam sąd, który "uwolnił terrorystę podejrzewanego o zniszczenie Nord Stream 2".

W odpowiedzi Sikorski napisał na X, że "jest dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem". "Co więcej, mam nadzieję, że waszemu dzielnemu rodakowi, majorowi 'Madziarowi', uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację" - napisał Sikorski.

Szef polskiego MSZ przywołał we wpisie postać dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) - majora Roberta Browdiego ps. Madziar, który jest Ukraińcem węgierskiego pochodzenia, stąd jego pseudonim. Szijjarto zakazał Browdiemu wjazdu na Węgry i podróżowania po strefie Schengen po ukraińskich atakach na ropociąg Przyjaźń dostarczający ropę z Rosji na Węgry.

Nakaz aresztowania Putina

Sikorski we wtorek został zapytany o planowane wówczas spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie, i o spekulacje, czy samolot Putina w drodze na Węgry mógłby przelecieć nad Polską. Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Polska zatrzyma samolot z Putinem? Sikorski ostrzega
Świat

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 r. nakaz aresztowania Putina z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne związane z bezprawnym deportowaniem do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy.

Węgry - które rozpoczęły procedurę wychodzenia z MTK, ale do czerwca 2026 roku są związane jego postanowieniami - zapowiedziały, że nie zatrzymają Putina, gdy ten przekroczy granice państwa. Wcześniej w tym roku w Budapeszcie gościł inny przywódca ścigany nakazem aresztowania MTK, premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Mężczyzna podejrzany o wysadzenie Nord Stream zwolniony z aresztu

Szijjarto w środowym wpisie odniósł się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ubiegłym tygodniu odmówił wydania władzom niemieckim Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce.

Kolejna wymiana wpisów szefów dyplomacji. W tle ukraiński atak

Kolejna wymiana wpisów szefów dyplomacji. W tle ukraiński atak

Świat
Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku

Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku

Świat

"Skandaliczne - według Polski jeśli nie podoba ci się jakaś infrastruktura w Europie, możesz ją wysadzić w powietrze. W ten sposób dali wstępną zgodę na ataki terrorystyczne w Europie. Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje – oto gdzie znajduje się europejska praworządność" - napisał wówczas Szijjarto.

Premier Donald Tusk stwierdził, że w interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream innemu państwu, a jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii rurociągu, są ci, którzy zdecydowali o jego budowie. Tusk dodał, że decyzja sądu jest słuszna i "sprawa została zamknięta".

Autorka/Autor: kkop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/EPA/PAP

