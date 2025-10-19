"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta

"Jeśli prezydent tego projektu nie podpisze, nie będziemy wracać" Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rząd przygotował projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, który w piątek przedstawili w Sejmie liderzy Lewicy i PSL. Ma on regulować kwestie alimentów, dostępu do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania i wiele innych. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania "budować alternatywę dla małżeństwa" - zapowiedział prezydencki minister Paweł Szafernaker.

W "Faktach po Faktach" TVN24 Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w kancelarii premiera, podkreśliła, że przedstawiona propozycja jest "projektem ostatniej szansy". - Jeśli prezydent tego projektu nie podpisze, nie będziemy wracać do rozmowy o związkach partnerskich. Będziemy mówić o równości małżeńskiej i w mojej ocenie będziemy szukać innych możliwości, żeby po prostu do tego dążyć - oświadczyła sekretarz stanu w kancelarii premiera.

- Pan prezydent nie widział jeszcze tej ustawy. Ja jestem gotowa iść do Pałacu Prezydenckiego, pokazać panu prezydentowi ustawę - podkreśliła rozmówczyni.

W dalszej części rozmowy Katarzyna Kotula wspomniała, że rząd czeka na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tego, czy Polska powinna uznawać małżeństwa tej samej płci zawarte za granicą. - To otworzy nam drogę do tego, żebyśmy szli w kierunku równości małżeńskiej - wyjaśniła.