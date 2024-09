Mieszkańcy Nysy walczyli ramię w ramię ze służbami o to, by ich miasto nie zostało zalane. Władze zdecydowały o otwarciu polderu zalewowego Oława-Lipki. Z kolei w Ostrawie w wyniku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego woda zalała jedną z dzielnic miasta. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 17 września.

1. Mieszkańcy Nysy walczą o wał przeciwpowodziowy

Mieszkańcy Nysy w nocy z poniedziałku na wtorek walczyli ramię w ramię ze służbami o to, by ich miasto nie zostało zalane. Umacniali workami z piaskiem, a nawet kostką brukową wał przy moście Kościuszki. Muszą go utrzymać, by woda nie zalała ulic.

- Są zdeterminowani i walka potrwa całą noc - mówili obecni na miejscu reporterzy Wojciech Bojanowski i Małgorzata Marczok.

2. Otwarty polder zalewowy pod Wrocławiem

Fala powodziowa na Odrze dociera do Oławy i wkrótce będzie we Wrocławiu. W poniedziałek wieczorem przekroczyła na wodowskazie w Brzegu poziom 620 centymetrów i zapadła decyzja o otwarciu polderu zalewowego Oława-Lipki.

Starszy kapitan Michał Wójtowicz, oficer prasowy powiatowej PSP w Oławie, przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że dwie wsie - Stary Górnik i Stary Otok - znajdą się przynajmniej częściowo pod wodą prawdopodobnie w ciągu kilkunastu godzin. Ze wsi Stary Górnik na ewakuację zdecydowały się "zaledwie dwie rodziny".

3. Kluczowy zbiornik przyjął wodę z Odry

Ochronę dla mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska przed nadciągającą wodą może dać zbiornik Racibórz Dolny, który w niedzielę rano zaczął przejmować wodę z Odry.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podał, że do godziny 16 zbiornik ściął falę wezbraniową Odry, przyjmując około 108 milionów metrów sześciennych wody.

4. Zniszczony zbiornik Topola. Paczków zalany

W dolnej części Paczkowa, dolnej części Kozielna i dolnej części Starego Paczkowa - po uszkodzeniu zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej – została zarządzona bezwzględna ewakuacja.

- Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ten przelew się nie poszerzy, nie pójdzie większa masa wody na zbiornik Kozielno. Bardzo proszę mieszkańców o zgłaszanie konieczności ewakuacji, a tam, gdzie można samemu opuścić, bez kontaktu z wodą, swoje domy - apelował burmistrz Paczkowa Artur Rolka.

Interwencja straży pożarnej Twitter/MSWiA_GOV_PL

5. Odra zalewa Ostrawę w Czechach

W Ostrawie doszło do uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, woda wypłynęła w kierunku jednej z dzielnic miasta i ją zalała - podały lokalne media. To czeskie miasto znajduje się około 35 kilometrów od granicy z Polską. Do pęknięcia doszło u zbiegu dwóch dużych rzek: Odry i Opawy.

Przez tę wyrwę w wałach woda wlewała się do dzielnicy Przivoz, skąd udało się ewakuować 530 osób. Domy powodzian stoją w wodzie, która miejscami sięga dwóch metrów, a groziła nie tylko blokom mieszkalnym, bo Przivoz i sąsiednie dzielnice to przemysłowe serce Ostrawy - tam jest koksownia, zakłady chemiczne i elektrociepłownia.

Autorka/Autor:asty/kg

Źródło: PAP, TVN24