Polska z obniżonym statusem w globalnym rankingu dotyczącym przestrzegania swobód obywatelskich

Z komisariatu przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu zniknęła teczka z danymi policyjnego informatora. Materiały oznaczone są klauzulą "ściśle tajne" i jeśli dostałyby się w niepowołane ręce, życie współpracownika mogłoby być zagrożone - o sprawie poinformowała "Gazeta Wyborcza Wrocław". To, co stało się z tajnymi dokumentami, wyjaśnia teraz prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak informuje policja, podjęto też decyzje o odwołaniu ze stanowisk kadry kierowniczej komisariatu oraz komend miejskiej i wojewódzkiej.