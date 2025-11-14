Logo strona główna
Polska

Polska walczyła z Holandią. Nawrocki na trybunach

Nawrocki
Jan Urban a kwestia Roberta Lewandowskiego w reprezentacji
Źródło: "Fakty po Faktach"
Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na trybunach PGE Narodowego w Warszawie na meczu eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata z Holandią. Kibicował obok syna Antoniego i prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

Polska prowadziła z Holandią 1:0 do przerwy meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbywa się na PGE Narodowym w Warszawie. Bramkę w 43. minucie zdobył Jakub Kamiński. W drugiej połowie, w 47 minucie meczu, gola na remis zdobył Memphis Depay.

Całemu spotkaniu na PGE Narodowym przyglądał się Karol Nawrocki – nie krył radości po golu strzelonym przez Jakuba Kamińskiego.

Karol Nawrocki oglądał mecz Polska-Holandia
Karol Nawrocki oglądał mecz Polska-Holandia
Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

Prezydent ubrany w szalik reprezentacji polski pojawił się jeszcze przed meczem. Obok polityka zasiadł prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Karol Nawrocki na PGE Narodowym
Karol Nawrocki na PGE Narodowym
Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

Rywalizacji na PGE Narodowym przyglądał się również premier Donald Tusk. Tuż po końcowym gwizdku sędziego, napisał na platformie X: "Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!".

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent już po objęciu urzędu bierze udział w wydarzeniu sportowym. Wcześniej pojawił się z synami na meczu Legii Gdańsk z Motorem Lublin – odwiedził między innymi tak zwany młyn, czyli trybunę najbardziej zagorzałych kibiców klubu.

W sierpniu przyglądał się rywalizacji reprezentacji Polski z Finlandią na Stadionie Śląskim, wygranym 3:1. Po meczu zszedł do szatni i pogratulował zwycięstwa reprezentantom.

W kampanii wyborczej głośno było na temat powiązań Karola Nawrockiego ze środowiskiem kibicowskim Lechii Gdańsk i uczestnictwa w ustawce. Wirtualna Polska ustaliła, że do bijatyki z udziałem Karola Nawrockiego doszło jesienią 2009 roku. Był już wtedy pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Walczył po stronie chuliganów Lechii Gdańsk przeciw niemal niepokonanej wtedy grupie bojówkarzy Lecha Poznań.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/EPA/PAP

Karol NawrockiPiłkarska reprezentacja Polski
