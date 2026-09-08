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PISA 2025. Polscy uczniowie w "ścisłej czołówce" UE

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorek poznaliśmy wyniki PISA 2025. We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z 27 krajów Unii Europejskiej.

Badanie PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W PISA 2025 dziedziną główną było rozumowanie w naukach przyrodniczych.

PISA 2025. Wyniki polskich uczniów

W najnowszej edycji badania PISA średni wynik polskich uczniów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych to 495 punktów (średnia dla krajów UE to 476 pkt., a dla krajów OECD - 482). Wśród krajów Unii Europejskiej istotnie lepszy wynik osiągnęli jedynie uczniowie w Estonii i Finlandii.

Średni wynik polskich uczniów pod względem umiejętności matematycznych to 484 punkty (średnia w UE to 460 pkt., a w OECD - 463 pkt.), a w rozumieniu czytanego tekstu - 482 punkty (UE- 451 pkt., OECD - 461 pkt.). Wśród krajów UE w matematyce istotnie lepszy wynik uzyskali jedynie uczniowie z Estonii, a w zakresie rozumienia tekstu z Estonii i Irlandii. Najwyższe wyniki na świecie, podobnie jak w poprzednich edycjach badania PISA, uzyskali uczniowie z krajów i regionów Azji.

"PISA to największe na świecie badanie umiejętności uczniów" - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W PISA 2025 uczestniczyło 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tys. Polskę reprezentowało 7103 uczniów z 217 szkół.

W polskich szkołach badanie zrealizowano między 3 marca a 25 kwietnia 2025 roku. Wyniki polskich piętnastolatków są zbliżone do tych uzyskanych w poprzedniej edycji badania w 2022 roku.

"Utrzymaliśmy się w ścisłej czołówce Europy"

Wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Tomasz Gajderowicz podkreślił, że choć globalne wyniki PISA 2025 są "druzgocące", to polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w Europie. - Wyhamowaliśmy spadek, który po pandemii dotknął niemal wszystkie kraje. W dobie globalnego kryzysu utrzymaliśmy się w ścisłej czołówce Europy. To zasługa przede wszystkim nauczycieli - zaznaczył.

Wicedyrektor IBE-PIB ocenił, że Polska od lat wypada "bardzo dobrze". - Polska należy do najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. To efekt konsekwentnych reform zaczynających się w 1999 roku, pracy kilku pokoleń nauczycieli i tego, że polska szkoła przez ćwierć wieku pozostała szkołą wymagającą. Naszym zadaniem jest teraz sprawić, by była równie wymagająca, ale bardziej przyjazna dla ucznia. Jedno nie wyklucza drugiego - ocenił.

Jak dodał, wyniki PISA 2025 dla Polski potwierdzają diagnozę, która była podstawą reformy programowej "Kompas Jutra". - Widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, w umiejętnościach poznawczych stać nas na powrót do wyników sprzed pandemii. Po drugie, mamy dużo do zrobienia w sferze pozapoznawczej: dobrostanu, ciekawości poznawczej, wytrwałości - gdzie wypadamy słabo. To są nasze największe wyzwania i właśnie o nich jest "Kompas Jutra" - dodał.

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Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
UczniowieEdukacjaSzkoła PodstawowaOECD
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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