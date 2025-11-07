Zagrożony immunitet Ziobry, "Wielki Bu" w Polsce, nie żyje raper Pono

"Pierwszy raz byłemu ministrowi sprawiedliwości postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zagrożony immunitet Ziobry

Sejm ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W czwartek wieczorem komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro Źródło: PAP/Art Service

2. "Wielki Bu" w Polsce

Patryk M., pseudonim "Wielki Bu", jest już w Polsce i został przewieziony do aresztu. Grozi mu wyrok wieloletniego więzienia w związku z zarzutami o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przemycie i handlu narkotykami.

Czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego, zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu przez prokuratora z lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej - zapowiedziała prokuratura.

Patryk M. został dziś przekazany stronie polskiej przez władze niemieckie w wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.



Przekazanie nastąpiło po uprawomocnieniu się decyzji sądu niemieckiego o dopuszczalności wydania.



Czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenie zarzutów i… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 6, 2025 Rozwiń Źródło: X

3. Nie żyje raper Pono

Nie żyje Rafał Poniedzielski, Pono. Jeden z najważniejszych muzyków polskiej sceny hip-hopowej miał 49 lat.

Rafał Poniedzielski Źródło: FORUM

O śmierci muzyka poinformował między innymi jego przyjaciel i również znany polski raper Sokół. "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał.

4. KO wyraźnie przed PiS

W czwartek ukazał się nowy sondaż Opinia24. Zapytano w nim Polaków, czy jeśli wybory do Sejmu odbywałyby się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. 73 procent respondentów odpowiedziało, że wzięłoby udział w głosowaniu.

Spośród Polaków, którzy zadeklarowali udział w wyborach, 33 procent odpowiedziało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 procent, a Konfederacja uzyskała 12,6 procent poparcia.

Dalej uplasowały się: Lewica (6,3 procent), Konfederacja Korony Polskiej (5,9 procent), partia Razem (3,1 procent), Polska 2050 (1,7 procent) oraz PSL (1,4 procent). Opcję "inna partia" wybrało w listopadowym badaniu 0,5 procent ankietowanych, a 8,1 procent nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Dowiedz się więcej: KO wyraźnie przed PiS. Najnowszy sondaż

5. Frasyniuk uniewinniony

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił byłego posła i opozycjonistę z czasów PRL Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie polskich żołnierzy.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał Frasyniuka na 15 tysięcy złotych grzywny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD