Exposé Sikorskiego, podwójne morderstwa w Opolskiem, Clinton o sprawie Epsteina

1. Sikorski wygłosił exposé

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w trakcie swojego exposé w Sejmie powiedział, że wszyscy dostrzegamy zagrożenie, a państwo polskie nie może sobie pozwolić na paraliż. - Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - stwierdził. Mówił o strategii Rosji, przyszłości UE, programie SAFE i "wojskowym Schengen". W relacjach z USA, jak zaznaczył, "nie możemy być frajerami".

Sikorski na koniec wystąpienia zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaapelował o podpisanie nominacji ambasadorskich. - Nie nadają się nawet ci, którzy pełnili te role za rządów Zjednoczonej Prawicy? - pytał retorycznie szef MSZ.

2. Morderstwa w Opolskiem

W Kadłubie w województwie opolskim doszło do brutalnego zabójstwa. Mężczyzna i kobieta zostali zabici siekierą. Policja zatrzymała w tej sprawie w powiecie krapkowickim 17-latka. Nie stawiał oporu. Prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, przypomniał, że na razie 17-latek jest podejrzewany, nie usłyszał żadnych zarzutów. Dodał, że za zabójstwo grozi dożywocie.

Tego samego dnia policja interweniowała w Sadach pod Niemodlinem (około 50 kilometrów od miejscowości Kadłub) - tam w wyniku awantury rodzinnej doszło do zabójstwa dwóch osób. Policja zatrzymała brata jednej z ofiar - mężczyzna podczas zatrzymania miał zaatakować policjanta.

3. Clinton zeznawała w sprawie Epsteina

Hillary Clinton, która za zamkniętymi drzwiami zeznała w sprawie Jeffreya Epsteina, oświadczyła, że nigdy nie leciała jego samolotem ani nie odwiedziła jego wyspy, domów czy biur.

Była sekretarz stanu USA opublikowała w mediach społecznościowych swoje wystąpienie wstępne, w którym między innymi wezwała komisję w Kongresie do przesłuchania pod przysięgą prezydenta Donalda Trumpa.

4. Odrzucony wniosek o wotum nieufności dla ministra

Sejm rozpatrzył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa.

Posłowie PiS, którzy przedstawili wniosek, zarzucali Krajewskiemu między innymi dopuszczenie do podpisania umowy UE-Mercosur i zgodę na niekorzystną dla Polski - ich zdaniem - umowę UE-Ukraina. Za wnioskiem zagłosowało 201 posłów, przeciw było 235 i nikt nie wstrzymał się od głosu.

5. Prezydent Częstochowy nie trafi do aresztu

Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla prezydenta Częstochowy. Zatrzymany w środę przez CBA Krzysztof Matyjaszczyk usłyszał wcześniej zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych.

Po opuszczeniu sądu prezydent Częstochowy nie chciał odpowiadać na pytania reporterów. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński, do prokuratury zaczęli zgłaszać się nowi świadkowie w sprawie.

