Exposé Sikorskiego, podwójne morderstwa w Opolskiem, Clinton o sprawie Epsteina

Radosław Sikorski podczas wygłaszania exposé w Sejmie
Sikorski: Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie exposé o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. W Opolskiem doszło do dwóch podwójnych morderstw. Była pierwsza dama i sekretarz stanu USA Hillary Clinton za zamkniętymi drzwiami zeznała w sprawie Jeffreya Epsteina. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 27 lutego.

1. Sikorski wygłosił exposé

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w trakcie swojego exposé w Sejmie powiedział, że wszyscy dostrzegamy zagrożenie, a państwo polskie nie może sobie pozwolić na paraliż. - Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - stwierdził. Mówił o strategii Rosji, przyszłości UE, programie SAFE i "wojskowym Schengen". W relacjach z USA, jak zaznaczył, "nie możemy być frajerami".

Radosław Sikorski w Sejmie
Radosław Sikorski w Sejmie
Źródło: Albert Zawada/PAP/EPA

Sikorski na koniec wystąpienia zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Zaapelował o podpisanie nominacji ambasadorskich. - Nie nadają się nawet ci, którzy pełnili te role za rządów Zjednoczonej Prawicy? - pytał retorycznie szef MSZ.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Najważniejsze punkty exposé Radosława Sikorskiego

2. Morderstwa w Opolskiem

W Kadłubie w województwie opolskim doszło do brutalnego zabójstwa. Mężczyzna i kobieta zostali zabici siekierą. Policja zatrzymała w tej sprawie w powiecie krapkowickim 17-latka. Nie stawiał oporu. Prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, przypomniał, że na razie 17-latek jest podejrzewany, nie usłyszał żadnych zarzutów. Dodał, że za zabójstwo grozi dożywocie.

Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka

Opole

Tego samego dnia policja interweniowała w Sadach pod Niemodlinem (około 50 kilometrów od miejscowości Kadłub) - tam w wyniku awantury rodzinnej doszło do zabójstwa dwóch osób. Policja zatrzymała brata jednej z ofiar - mężczyzna podczas zatrzymania miał zaatakować policjanta.

Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar

Opole

3. Clinton zeznawała w sprawie Epsteina

Hillary Clinton, która za zamkniętymi drzwiami zeznała w sprawie Jeffreya Epsteina, oświadczyła, że nigdy nie leciała jego samolotem ani nie odwiedziła jego wyspy, domów czy biur.

Była sekretarz stanu USA opublikowała w mediach społecznościowych swoje wystąpienie wstępne, w którym między innymi wezwała komisję w Kongresie do przesłuchania pod przysięgą prezydenta Donalda Trumpa.

"Byłam przerażona". Clinton zeznaje w sprawie Epsteina
Dowiedz się więcej:

"Byłam przerażona". Clinton zeznaje w sprawie Epsteina

Świat

4. Odrzucony wniosek o wotum nieufności dla ministra

Sejm rozpatrzył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa.

Posłowie PiS, którzy przedstawili wniosek, zarzucali Krajewskiemu między innymi dopuszczenie do podpisania umowy UE-Mercosur i zgodę na niekorzystną dla Polski - ich zdaniem - umowę UE-Ukraina. Za wnioskiem zagłosowało 201 posłów, przeciw było 235 i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Chcieli odwołać ministra. Sejm zdecydował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcieli odwołać ministra. Sejm zdecydował

5. Prezydent Częstochowy nie trafi do aresztu

Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla prezydenta Częstochowy. Zatrzymany w środę przez CBA Krzysztof Matyjaszczyk usłyszał wcześniej zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych.

Po opuszczeniu sądu prezydent Częstochowy nie chciał odpowiadać na pytania reporterów. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński, do prokuratury zaczęli zgłaszać się nowi świadkowie w sprawie.

pc

TVN24 HD
Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP/EPA

Radosław SikorskiPolicjaHillary ClintonStefan KrajewskiCzęstochowaNajważniejsze informacje
