TO WARTO WIEDZIEĆ Wystąpienia prezydenta i premiera, areszt dla napastnika z Ursynowa, kolejni półfinaliści mundialu Oprac. Michał Malinowski |

Nawrocki: to nie ideologia, oddziały i bohaterowie, na których czeka Europa Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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1. Karol Nawrocki i Donald Tusk o rocznicy zbrodni wołyńskiej

Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w sobotę na obchodach 83. rocznicy tych wydarzeń w Radrużu. - Pamięć dzisiaj na naszych oczach zwycięża - mówił. Zwrócił uwagę, że ukraińskie organizacje nacjonalistyczne zabijały także "sprawiedliwych Ukraińców".

Radruż. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości, jest prawda - powiedział premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Zapowiedział, że w Warszawie stanie Mur Pamięci.

Czytaj więcej: Donald Tusk: w Warszawie stanie Mur Pamięci

83. rocznica rzezi wołyńskiej. Przemówienie premiera Donalda Tuska Źródło: TVN24

2. Areszt dla napastnika z Ursynowa, planował zabójstwo policjantów

Sąd aresztował na trzy miesiące mężczyznę, który w piątek rano zaatakował policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące przygotowywania zabójstwa szefa CBZC, a także kilkunastu policjantów tej formacji.

Agresor, 29-latek, bez przeszłości kryminalnej, czekał w pobliżu wejścia do budynku CBZC, który mieści się przy ulicy Wąwozowej na warszawskim Ursynowie. Zaatakował kastetem przypadkowego policjanta, który wchodził do pracy. Został zatrzymany chwilę później, w okolicach stacji Metra Kabaty.

Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o ataku na policjantów Źródło: TVN24

3. Kolejna odsłona sprawy z Kłodzka

Prokuratura wyjaśnia, dlaczego nie powiadomiła sądu rodzinnego, że osoby ścigane za pedofilię i zoofilię opiekowały się małymi dziećmi.

- Zarzuty były formułowane w sposób szczegółowy, wskazujący na sposób działania sprawców. Niech sobie pani wyobrazi, że podałbym takie okoliczności w piśmie, które potem przechodzi przez wiele rąk. Sprawa przestałaby być tajemnicą - mówi prokurator Wiesław Dworczak.

Czytaj więcej: W Szwecji uwierzyli dziecku. W Polsce - mężczyźnie

4. 25. urodziny TVN24 i 15. urodziny CnB w Bydgoszczy

Bydgoszcz była kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Na widzów czekały kulisy telewizji na żywo, spotkania z wyjątkowymi gośćmi i wydarzenia przygotowane z okazji 25-lecia TVN24.

Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24

Gospodarzami wydarzenia w Bydgoszczy byli świetnie znani z anteny naszej stacji: Agata Wolna i pochodzący z tego miasta Robert Kantereit. Na Wyspie Młyńskiej byli także Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Bartłomiej Ślak, Dominika Ziółkowska, Dorota Gardias i Marta Ulatowska-Jesse.

Czytaj więcej: Sportowe wyzwanie w Bydgoszczy. Zobacz, jak dziennikarze TVN24 poradzili sobie z kajakami

5. Anglia i Argentyna uzupełniły stawkę półfinalistów

Na ćwierćfinale zakończył się piękny sen wracających po 28 latach przerwy na mundial Norwegów. Przerwali go Anglicy, którzy po dogrywce zwyciężyli 2:1. Obie bramki dla Anglików strzelił Jude Bellingham.

W drugim meczu Argentyna również po dogrywce pokonała Szwajcarię 3:1. Bramki dla aktualnych mistrzów świata strzelali McCalister, Alvarez i Martinez.

Argentyna zmierzy się w półfinale z Anglią.