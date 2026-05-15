Polska Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował Oprac. Aleksandra Sapeta |

Jacek Czerniak: wprowadzimy krajowy rejestr psów i kotów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK) wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie "rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk".

Posłowie poparli poprawki Senatu o charakterze porządkującym, doprecyzowującym i korygującym pomyłki w zapisach. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Był to rządowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany w projekcie o czipowaniu psów i kotów

W trakcie prac w Sejmie m.in. skrócono termin wejścia w życie ustawy od jej ogłoszenia - z trzech do dwóch lat. Jednocześnie zachowano trzyletni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy. W ciągu pięciu lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce.

Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów - niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym. Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem czipowania objąć koty wolnożyjące. Nie będą nim objęte koty wolnożyjące w gospodarstwach rolnych.

Jaki koszt czipowania i rejestracji w KROPiK?

Resort rolnictwa podkreślił, że ustawa "porządkuje też system opieki nad zwierzętami bezdomnymi" poprzez uwzględnienie wprost organizacji społecznych, które zapewniają opiekę zwierzętom bezdomnym w domach tymczasowych - organizacje te wchodzą do systemu KROPiK na podobnych zasadach jak schroniska.

Prostsza ma być aktualizacja niektórych danych właścicieli, m.in. przez powiązanie z rejestrem PESEL i mObywatelem.

MRiRW wskazało, że "maksymalny koszt oznakowania i rejestracji wynosi 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie ok. 50 zł za każdą z tych czynności". Koszt pokrywa właściciel. W przypadku zwierząt już oznakowanych wystarczy rejestracja. Zwierzęta znakują i rejestrują lekarze weterynarii.

Przez trzy lata ARiMR zapewni bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. Właściciele uzyskają dostęp do danych zwierzęcia i będą mogli wprowadzić zmiany niektórych danych, a także otrzymają przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Z danych MRiRW wynika, że ogólne koszty realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wzrosły niemal trzykrotnie w latach 2012-2023 i wyniosły setki milionów, odpowiednio 125 861 730 złotych oraz 347 347 662 złotych.

OGLĄDAJ: "Sytuacja w schroniskach jest bardzo zła. NIK alarmowała o tym od lat"