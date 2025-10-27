Magda Łucyan nominowana do nagrody Viva! People Power

Rusza "Podcast o końcu świata" Magdy Łucyan Źródło: TVN24

O nominacji do nagrody Viva! People Power w kategorii "Człowiek dla planety" Magda Łucyan poinformowała w mediach społecznościowych. "Wolny dzień i taka niespodzianka! Razem z pięknymi kwiatami przyszła informacja", napisała.

Wolny dzień i taka niespodzianka! 🎉 Razem z pięknymi kwiatami przyszła informacja o nominacji do nagrody VIVA! PEOPLE... Posted by Magda Łucyan, TVN on Friday, October 24, 2025 Rozwiń

Magda Łucyan w redakcji TVN pracuje od 2012 roku. Zajmuje się tematyką polityczną, społeczną i klimatyczną, od 2013 roku przygotowuje materiały do głównego wydania "Faktów". "Podcast o końcu świata Magdy Łucyan" prowadzi od lipca tego roku, o zmianach klimatu opowiada także jako autorka "Rozmów o końcu świata". Oba są dostępne w TVN24+.

POSŁUCHAJ "PODCASTU O KOŃCU ŚWIATA MAGDY ŁUCYAN" W TVN24+

"Świat nie skończy się nagle. Ale zmienia się… I to szybciej niż chcemy to przyznać" - podkreśla reporterka. "Wycinamy, zanieczyszczamy, wyrzucamy, niszczymy. Czy jest za późno? Czy to ostatnia szansa, by go ocalić? Te pytania stawiam w każdym odcinku programu 'Rozmowy o końcu świata'. Nasz program to dziesiątki reportaży i rozmów. To obalanie klimatycznych mitów i informowanie o tym co dobre", dodaje.

Magda Łucyan Źródło: TVN

- Temat kryzysu klimatycznego to dziennikarsko trudny temat. Mam wrażenie, że ostatnio coraz trudniejszy. Niezmiennie jednak z całą ekipą "Rozmów o końcu świata" uważamy, że jest niezwykle ważny - komentuje we wpisie. Reporterka zachęciła także do głosowania. "W plebiscycie głosujecie Wy! I będzie mi niezwykle miło, jeżeli zechcecie swój głos oddać właśnie na mnie" - dodała. Zauważyła, że "konkurencja jest mocna". Głosować można na stronie internetowej magazynu "Viva"!

W kategorii "Człowiek dla planety" nominowane są osoby, które "działają na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacji, mające realny wpływ na przyszłość planety". Prócz reporterki TVN24 nominowani są także Karolina Kuszlewicz, obrończyni praw zwierząt i autorka podcastu "Kuszlewicz w imieniu" oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski, inżynier, astronauta, drugi Polak w kosmosie. Jak zauważają organizatorzy, "na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeznaczył aż 20 procent czasu na działania edukacyjne".

To druga edycja konkursu plebiscytu magazynu "Viva!". Laureatów, nominowanych w ośmiu kategoriach, poznamy 3 grudnia. Wydarzenie będzie po raz pierwszy transmitowane w telewizji, pokaże je stacja TVN.

