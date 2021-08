Lex anty-TVN w Sejmie. Medioznawca Tadeusz Kowalski o możliwych scenariuszach

Sejm ma zająć się w środę projektem lex anty-TVN. O możliwych scenariuszach mówił w TVN24 medioznawca, dr hab. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak stwierdził, to, że "projekt znalazł się w porządku obrad, wcale nie oznacza, że będzie procedowany". Powiedział też, że "nie ma żadnego powodu prawnego, dla którego TVN24 miałby przestać nadawać".

Na środowym posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zwanej lex anty-TVN. Według ustaleń PAP decyzja w tej sprawie zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że izba ma się zająć projektem o godzinie 11.30. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

4 sierpnia republikańscy i demokratyczni amerykańscy senatorowie wystosowali wspólne oświadczenie w tej sprawie lex anty-TVN. "Decyzja o wprowadzeniu takiego prawa w życie może mieć negatywne konsekwencje dla stosunków obronnych, biznesowych oraz handlowych. Wzywamy polski rząd do zastanowienia się przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasze długoletnie stosunki" - napisali senatorowie. Stanowisko w sprawie zmian ustawy medialnej w Polsce wydali także przedstawiciele Izby Reprezentantów.

Medioznawca o tym, czy projekt lex anty-TVN będzie procedowany w Sejmie

O sytuacji wokół projektu lex anty-TVN mówił w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 medioznawca, dr hab. Tadeusz Kowalski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznał, że wątpi, że ustawa wejdzie w życie. - To, że ten punkt znalazł się w porządku obrad, to wcale nie oznacza, że będzie procedowany. Już nieraz tak było, że na kilka minut przed rozpoczęciem danego punktu wycofywano go, kiedy zobaczono, że nie ma wystarczająco dużo głosów - mówił.

Jak dodał, "zobaczymy, jak będzie". - To jest wielka zagadka, zwłaszcza po wczorajszych wydarzeniach - stwierdził Tadeusz Kowalski, nawiązując do wniosku premiera o pozbawienie funkcji w rządzie Jarosława Gowina.

Kowalski: to jest sprawa bardzo wątpliwa, żeby taki proces miał miejsce

Tadeusz Kowalski mówił, że "nie ma żadnego powodu prawnego, dla którego TVN24 miałby przestać nadawać". - Mam nadzieję, że możliwość wyboru zostanie zachowana dla widzów, którzy wczoraj pokazali, że jesteście potrzebni - dodał.

Jak zwracał uwagę, "wczoraj w Senacie odbyła się dyskusja nad lex TVN". - I między innymi mój znakomity kolega z uniwersytetu przypomniał okoliczności związane z pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji, i to tradycyjne przywiązanie do wolności i niezależności mediów - mówił.

- Nie sądzę też, żeby duży koncern ugiął się wobec tego rodzaju presji i dopuścił do tego, że sprzeda to jakimś biznesmenom, którzy powiązani są z rządzącymi i nie będą tworzyć żadnych gwarancji dla niezależności mediów - oceniał Kowalski. Jak podkreślił, "to jest sprawa bardzo wątpliwa, żeby taki proces miał miejsce". - Sądzę, że będziecie nadawali, wstydem dla państwa polskiego będzie, jeśli będziecie musieli nadawać w oparciu o koncesję uzyskaną w innym kraju. Macie do tego pełne prawo w oparciu o konwencję o telewizji ponadgranicznej - dodał.

Lex anty-TVN

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony 18 miesięcy temu. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Tymczasem grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu.

Właścicielem TVN jest Discovery, poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do EOG.

W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

Oświadczenie zarządu

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się 22 lipca dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

