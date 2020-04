Apel polskich medyków, "początki wypłaszczania krzywej" i gest Parlamentu Europejskiego

Wielu polskich medyków spędziło Wielkanoc z dala od swoich rodzin i domów. Zaapelowali do Polaków, by po świętach zostać w domu. Władze Francji poinformowały, że widać "początki wypłaszczania krzywej", ale jednocześnie przedłużyły ograniczenia do 11 maja. Krajowy konsultant do spraw transfuzjologii klinicznej profesor Piotr Marek Radziwon przekazał, że przetaczanie osocze od ozdrowieńców, którzy uporali się koronawirusem, "pozostaje jedną z alternatyw leczenia i to bardzo obiecującą". Podsumowujemy poniedziałek.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w poniedziałek potwierdzono obecność koronawirusa u 260 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono 6934 przypadków zakażenia. Wyzdrowiało 487 osób.

13 kwietnia poinformowano o śmierci 13 osób. Łącznie zmarło 245 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Apel polskich medyków: zostańcie w domu

Wielu z nich święta w tym roku spędza z daleka od rodziny - na dyżurach, w przymusowej kwarantannie, w samoizolacji. Wszystko, by nieść pomoc chorym i by nie narażać bliskich na ryzyko zakażenia koronawirusem. - Oczywiście, że jest ciężko - mówią. Medycy z całej Polski mają jednak wspólny apel: by w święta i po nich zostać w domu.

- Apeluję do wszystkich ludzi: żyjcie tak, jakby nie było służby zdrowia - mówił w TVN24 doktor Krzysztof Tyburczy, specjalista medycyny ratunkowej pracujący na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w Białymstoku i Ostrołęce.

Lekarz apeluje o rozwagę TVN24

2. "Widzimy początki wypłaszczania krzywej"

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarło 561 osób - poinformowała w niedzielę w komunikacie krajowa dyrekcja generalna do spraw zdrowia (DGS). Łączna liczba ofiar wzrosła do 14 393. "Widzimy początki wypłaszczania krzywej zachorowań" - czytamy również w opublikowanym w niedzielę komunikacie.

"Obostrzenia, społeczny dystans i drastyczne ograniczenia kontaktów dają jednak pierwsze efekty. Widzimy początki wypłaszczania krzywej zachorowań" - czytamy w komunikacie.

561 osób ofiar śmiertelnych we Francji w ciągu ostatniej doby TVN24, Reuters

"Musimy jednak pozostać czujni. Nie możemy odpuścić, musimy nadal przestrzegać obostrzeń, by zatrzymać transmisję wirusa" - ostrzegła DGS i podkreśliła, że opieka medyczna i szpitale są nadal we Francji bardzo przeciążone.

W wieczornym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa kwarantannę do 11 maja. Poinformował, że po tym czasie władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki, a firmy zaczną wracać do normalnego trybu pracy.

3. "Zachowajmy dystans, żeby pozbyć się tej plagi"

O ponad półtora tysiąca powiększył się bilans ofiar w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby. To najmniej od czterech dni. W Wielkanoc gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ponownie skrytykował władze federalne za niesprawiedliwy rozdział funduszy dla stanów cierpiących z powodu COVID-19. - Potrzebujemy bezpiecznej strategii zdrowia publicznego, to znaczy zgodnej ze strategią ekonomiczną - wskazał.

4. COVID-19 a osocze krwi ozdrowieńców

Nadzieję w walce z koronawirusem dały efekty przetoczenia osocza krwi pacjentom chorym na COVID-19 w Chinach od osób, które wyzdrowiały. - Na razie, ponieważ nie mamy swoistego leku, osocze pozostaje jedną z alternatyw i to bardzo obiecującą - powiedział w rozmowie z TVN24 krajowy konsultant ds. transfuzjologii klinicznej prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon. Zaapelował do ozdrowieńców o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa.

Terapia polega na wykorzystaniu surowicy, czyli części osocza krwi osoby, która wyzdrowiała. Jak wyjaśniła w TVN24 profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych, we krwi takiej osoby powstają przeciwciała, czyli tak zwane białka odpornościowe, które chronią tę osobę przed kolejnym zakażeniem. Przetoczenie osocza osobie chorej może pomóc w opanowaniu ciężkiej postaci klinicznej choroby, unieszkodliwiając wirusa.

5. Parlament Europejski oddaje część budynku bezdomnym i wychodzącym ze szpitali

Pandemia COVID-19 nie omija unijnych instytucji. Tamtejsza polityka przeniosła się do sieci, a na posiedzeniach komisji czy zebraniach plenarnych zjawia się w Brukseli niewielka liczba deputowanych. Parlament Europejski otwiera się za to dla bezdomnych i potrzebujących pomocy.

Belgia walczy z koronawirusem Reuters

6. Test Borisa Johnsona na koronawirusa negatywny

Boris Johnson koncentruje się na razie na powrocie do zdrowia, a nie na pracy rządu - przekazało biuro prasowe brytyjskiego premiera. Jak dodano, szef rządu jest w kontakcie z zastępującym go ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem. Przekazano także, że test na obecność COVID-19 wykonany Johnsonowi przed opuszczaniem szpitala nie wykazał koronawirusa.

Boris Johnson opuścił szpital Downing Street

7. Serie A ruszy w maju?

Włochy to w tym momencie, drugi po Hiszpanii kraj w Europie, który został najbardziej dotknięty pandemią COVID-19. Liczba zakażonych miała również przełożenie na piłkarzy Serie A. Tamtejsza federacja wstrzymała rozgrywki ligowe 9 marca. Kiedy zostaną one wznowione? Coraz głośniej mówi się o maju.

- Dokończymy rozgrywki w momencie, kiedy będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że na początku maja piłkarze przejdą testy na obecność koronawirusa - powiedział w rozmowie ze Sky Sports Italia prezydent włoskiej federacji piłkarskiej Gabriele Gravina. - Czy Serie A będzie grała przez całe lato? Taka sytuacja może się wydarzyć. Chcemy po prostu dokończyć zmagania - dodał.

8. "Jak zobaczyłem tłum ludzi z Panem, to zaniemówiłem. Trzeba być niezłym chojrakiem"

Jak my pracujemy na magazynie to obowiązkowo w maseczkach i rękawiczkach. A Pan ot tak ruszył z buta, bez niczego w środku pandemii. Trzeba być niezłym chojrakiem - napisał Jerzy Owsiak, prezes WOŚP w liście "do Pana Prezesa".

9. "Maskomat" ruszył w Bielsku-Białej

"Pamiętaj, maseczka bawełniana chroni inne osoby w otoczeniu, ale nie gwarantuje ochrony właściciela. Dlatego ważne jest, żeby wszyscy je stosowali, razem możemy ograniczyć pandemię koronawirusa. Pozostałe maski zostaw dla innych - niech chronią Ciebie" - apelują twórcy pierwszego "maskomatu" w Bielsku-Białej (woj. śląskie).

W Bielsku-Białej stanął pierwszy maskomat TVN24

PRZYPOMINAMY: Cały czas można się włączyć do akcji wsparcia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Można to zrobić, między innymi wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt 1,23 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN lub na Facebooku.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

