We wtorek na X prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz przekazał, że "prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00".
"Omówione zostaną trzy tematy:
- Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;
- Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;
- Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego" - napisał.
Wkrótce więcej informacji.
Opracowała Aleksandra Koszowska.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański