Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"

Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Szejna: potężne projekty z USA mogą być realizowane tylko za zgodą rządu
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki przekazał, że otrzymał zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na szczyt G20. Mariusz Błaszczak mówi o "sukcesie". Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenia, że Nawrocki "podpina się" pod efekty działań rządu Donalda Tuska.
Kluczowe fakty:
  • Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych była jego pierwszą podróżą zagraniczną w roli głowy państwa. Zgodnie z planem rozmowy dotyczyły między innymi bezpieczeństwa i stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce.
  • Prezydent powiedział, że rozmawiał z Trumpem także o kwestiach ekonomicznych i gospodarczych. Przekazał, że otrzymał zaproszenie na szczyt G20.
  • Te doniesienia komentują politycy w Polsce. Jak oceniają wizytę prezydenta?

Karol Nawrocki w środę spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym padła deklaracja, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Trump dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Później na konferencji prasowej Nawrocki przekazał, że otrzymał od amerykańskiego prezydenta zaproszenie na szczyt G20 (grupy dwudziestu największych, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata).

Posłowie komentowali w czwartek, w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek, przebieg spotkania w Białym Domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku

Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku

Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski

RELACJA

Szczerba: Nawrocki podpina się pod efekty pracy rządu

Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba skupił się na zaproszeniu Nawrockiego na szczyt G20. - Mamy najsilniejszą gospodarkę w Europie, największy wzrost gospodarczy, najniższą inflację, najniższe bezrobocie, to są wszystko efekty działania rządu Donalda Tuska - przekonywał. 

- Fajnie, że Karol Nawrocki się pod to podpina, będąc od miesiąca prezydentem, ale jak powiedziałem, to wszystko jest możliwe dzięki temu, że to my tworzymy te dobre rozwiązania - stwierdził europoseł KO. 

Jeszcze przed wizytą prezydenta w Waszyngtonie, o udziale Polski w G20 wspominał szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Przekazał, że zabiegał o to, aby Stany Zjednoczone, sprawując prezydencję w G20 w 2026 roku, zaprosiły nasz kraj do tego grona. 

Szczerba: Nawrocki podpina się pod efekty pracy koalicji
Źródło: TVN24

Błaszczak: problem leży w rządzie Donalda Tuska

Były minister obrony i poseł PiS Mariusz Błaszczak, pytany o spotkanie Nawrockiego z Trumpem, stwierdził że to "sukces" Polski, który dokonał się "nie ze względu na rząd Donalda Tuska, tylko pomimo niego".

- Świetne relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to punkt wyjścia do tego, aby budować jeszcze ściślejsze relacje polsko-amerykańskie - stwierdził polityk PiS.

W tym kontekście zdaniem Błaszczaka "problem leży w rządzie Donalda Tuska". - Sam Donald Tusk jest człowiekiem zupełnie niewiarygodnym dla administracji prezydenta Trumpa - powiedział.

"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami

Świat

Szejna: projekty z USA mogą być realizowane tylko za zgodą rządu

Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna (Lewica) zwrócił uwagę na sprawczość wizyty Nawrockiego w USA. Głowie państwa nie towarzyszył nikt z resortu spraw zagranicznych

- Wszystko, co powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, o czym nie wiemy, za zamkniętymi drzwiami, nie jest gwarantowane przez polski rząd i o tym strona amerykańska wie - stwierdził. 

Dodał, że partnerem dla Stanów Zjednoczonych przy realizacji projektów energetycznych oraz zakupów zbrojeniowych jest polski rząd. - Mogą być zrealizowane tylko za zgodą polskiego rządu - podkreślił polityk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ / POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiUSADonald TrumpWaszyngtonDonald TuskRząd Donalda TuskaMariusz BłaszczakMichał Szczerba
Czytaj także:
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Monika Olejnik 1
"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"
Kultura i styl
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury
Poznań
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Polska
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Zniszczył wiatę
Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze
Lublin
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES
Jak działa terapia CAR-T. Grafika ilustracyjna
Rośnie grupa osób z nowotworami krwi. Czy Krajowa Sieć Hematologiczna odpowie na ich potrzeby?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica