Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska

Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne

KA241203_140
Żurek: powołałem specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów
Źródło: TVN24
Podjąłem decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał na szereg przewinień, których miał dopuścić się sędzia. W tej sprawie komunikat wydał też resort sprawiedliwości.

We wtorek Waldemar Żurek na platformie X opublikował wpis, w którym przekazał, że podjął decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca ze względu na "charakter i wagę popełnionych przez niego czynów". Podkreślił, że była to "decyzja konieczna - bo nie możemy przymykać oczu na rażące naruszenia prawa i uchybienia godności urzędu".

Według niego, sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu poważnych przewinień, między innymi: prowadzenia posiedzeń bez zawiadomienia prokuratora, rozpatrywania zażaleń bez jego udziału, podważania umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawania ich decyzji za nielegalne.

"Takie działania nie tylko łamią obowiązujące przepisy, ale podważają fundamenty wymiaru sprawiedliwości i zaufanie obywateli do państwa. O treściach niezliczonych wpisów Pana sędziego już nie wspomnę. Każdy, kto te fundamenty narusza, musi liczyć się z konsekwencjami" - czytamy.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Komunikat w sprawie przerwania czynności służbowych sędziego Iwańca wydało we wtorek również Ministerstwo Sprawiedliwości. Wskazano w nim, że "w toku pełnienia obowiązków orzeczniczych sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu naruszeń prawa procesowego przy rozpoznawaniu zażaleń obrońcy podejrzanego na decyzje dotyczące zatrzymania, przymusowego doprowadzenia oraz zastosowania środków zapobiegawczych".

W tym kontekście resort wskazał, że sędzia między innymi nie powiadomił oskarżyciela publicznego o terminie posiedzenia pomimo wypadku "niecierpiącego zwłoki" i rozpoznał zażalenie bez jego udziału. Jak czytamy, Iwaniec wydał postanowienie, wedle którego prokuratorzy prowadzący śledztwo mieli nie posiadać należytego umocowania do wydania decyzji o zatrzymaniu i zastosowaniu środków zapobiegawczych, a same czynności uznał za "nielegalne i bezzasadne".

Ponadto - według MS - sędzia Iwaniec przy wydawaniu rozstrzygnięć "nie zapoznał się z pełnym materiałem śledztwa ani nie rozważył wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniach". Zdaniem resortu, działania te stanowią "oczywistą i rażącą obrazę prawa", kwalifikowaną jako przewinienie dyscyplinarne na mocy przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

"W związku z tymi uchybieniami Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Jakuba Iwańca oraz równocześnie zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o jego zawieszenie w czynnościach służbowych - do czasu podjęcia uchwały przez sąd dyscyplinarny - ze względu na charakter i wagę popełnionych przez niego czynów" - napisano w komunikacie.

Sędziowie Schab i Iwaniec z nowymi zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędziowie Schab i Iwaniec z nowymi zarzutami

Inne sprawy sędziego Iwańca

W ubiegłym tygodniu rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości - tak zwany rzecznik ad hoc - sformułował wobec Iwańca kolejne zarzuty. W nawiązaniu do nich resort wskazywał, że sędzia, umieszczając liczne wpisy na platformie X, prowadził działalność publiczną "niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów".

Przed rokiem Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu mianowanym w czasach PiS rzecznikom dyscyplinarnym sędziów Piotrowi Schabowi oraz Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie, a także Jakubowi Iwańcowi. Jak wówczas przekazywała PK, w ocenie prokuratora materiał dowodowy "uzasadnił dostatecznie podejrzenie, iż sędziowie Lasota, Iwaniec i Radzik popełnili czyny wyczerpujące znamiona przestępstw ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków", zaś Schab "nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do wydania akt". Chodziło o nieprzekazanie tych akt rzecznikom ad hoc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sędzia Iwaniec wciąż z immunitetem. "Żyjemy w matrixie"

Sędzia Iwaniec wciąż z immunitetem. "Żyjemy w matrixie"

Afera hejterska. "Mała Emi" usłyszała wyrok

Afera hejterska. "Mała Emi" usłyszała wyrok

Kraków

Ostatnio jednak Sąd Najwyższy odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi w sprawie zarzutu dotyczącego "ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych". Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w tej sprawie nie jest prawomocna. Prokuratura złożyła w tym tygodniu do SN zażalenie.

Wobec sędziego Iwańca toczą się już - na różnych etapach - inne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje już wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tak zwaną aferą hejterską. Do tego wniosku SN ma powrócić na początku października bieżącego roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
30 1200 prokuratura konfa

TVN24 HD
NA ŻYWO

30 1200 prokuratura konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościsędziowieSpór o zmiany w sądownictwie
Czytaj także:
pap_20151022_0O8
"Oddać" to można książkę do biblioteki. Ludziom zapewniamy opiekę
Justyna Suchecka
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Polska
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Świat
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok
Lublin
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Polska
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica