Europosłowie z Rozwoju Plus podjęli decyzję. Opuszczają PiS w PE
Do tej pory w delegacji PiS znajdowało się trzech europosłów, którzy związali się z niedawno powstałym Rozwojem Plus - Piotr Mueller, Michał Dworczyk oraz Waldemar Buda.
Dworczyk poinformował, że decyzja o opuszczeniu przez nich delegacji PiS zapadła w środę. Zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze decyzji co do nazwy ich delegacji, czy też jej przynależności do którejś z dużych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.
Wcześniej z PiS zostało wykluczonych 38 posłów i dwóch senatorów, którzy przeszli do Rozwoju Plus.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: PAP