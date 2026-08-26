Polska Europosłowie z Rozwoju Plus podjęli decyzję. Opuszczają PiS w PE

Karski o europosłach Rozwoju Plus. "Na razie wiele mówią, nic nie robią" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bielecka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tej pory w delegacji PiS znajdowało się trzech europosłów, którzy związali się z niedawno powstałym Rozwojem Plus - Piotr Mueller, Michał Dworczyk oraz Waldemar Buda.

Dworczyk poinformował, że decyzja o opuszczeniu przez nich delegacji PiS zapadła w środę. Zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze decyzji co do nazwy ich delegacji, czy też jej przynależności do którejś z dużych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Wcześniej z PiS zostało wykluczonych 38 posłów i dwóch senatorów, którzy przeszli do Rozwoju Plus.

Więcej informacji wkrótce.