Co wynika z audytu? Bodnar: Raport jest trudny. Widzi się na każdym kroku patologię

Raport będzie pokazywał pewne mechanizmy, w jaki sposób "radzono sobie" politycznie z tymi sprawami, żeby nie nabierały zbyt dużego rozpędu - powiedział w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Przekazał, że ten dokument, stanowiący podsumowanie audytu z działań prokuratury za władzy PiS, zostanie zaprezentowany 8 stycznia. - Natomiast to jest pierwsza część. Później jeszcze będzie do końca marca raport dotyczący kolejnych 400 spraw. Bo łącznie tych spraw, które zostały zidentyfikowane, to jest 600 - poinformował.

Zespół Prokuratury Krajowej "do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na ich przedmiot oraz charakter, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023 w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury" we wtorek przesłał ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi raport z audytu dwustu postępowań, które były prowadzone, gdy resortem sprawiedliwości rządził Zbigniew Ziobro i jego podwładni. W wielu z nich prokuratorzy z zespołu znaleźli nieprawidłowości w prowadzeniu tych spraw przez ich ówczesnych referentów.

Według ustaleń dziennikarzy tvn24.pl zastrzeżenia dotyczą między innymi śledztw w sprawie Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, jednego z postępowań w sprawie nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (CEK) i przeciwko szefom SKW, a także sprawy "dwóch wież".

Bodnar: raport będzie pokazywał, jak "radzono sobie" politycznie ze sprawami

O raport ten Bodnar był pytany w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24. Wskazał, że "często mówimy o haśle 'rozliczenia'". - Dla mnie rozliczenia to jest hasło, które wiąże się z wieloma różnymi aspektami. Z jednej strony to jest kwestia odpowiedzialności karnej osób, które popełniały nadużycia - powiedział. - Druga kwestia to ujawnianie różnych nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat - zaznaczył. Trzecia kwestia to - jak oznajmił szef MS - powrót do spraw, które na przykład były "umarzane ze względu na upolitycznienie prokuratury".

- I ten raport dotyczy w największym skrócie tego właśnie: w jaki sposób były prowadzone różne wątpliwe sprawy w ciągu tych ośmiu lat. Raport odnosi się do 200 spraw, które zostały przeanalizowane i będzie pokazywał pewne mechanizmy, w jaki sposób radzono sobie politycznie z tymi sprawami, żeby nie nabierały jakiegoś zbyt dużego rozpędu - przekazał.

Szef MS: to jest pierwsza część

Minister mówił, że ma już dokument na biurku i zapoznał się z nim. - On jest naprawdę trudny do przeczytania, ponieważ widzi się na każdym kroku taką swoistą patologię funkcjonowania organów państwa - powiedział Bodnar.

Przekazał też, że "raport będzie zaprezentowany przez prokuraturę 8 stycznia". - Natomiast to jest pierwsza część. Później jeszcze będzie do końca marca raport dotyczący kolejnych 400 spraw. Bo łącznie tych spraw, które zostały zidentyfikowane, to jest 600 - poinformował.

Na uwagę, że z informacji tvn24.pl wynika, że w raporcie znalazły się głośne sprawy z czasów rządów PiS, na przykład afera "dwóch wież" czy kwestia wypadku byłej premier Beaty Szydło, gość "Faktów po Faktach" powiedział, iż "myśli, że faktycznie tak się składa, że chyba dziennikarze mogą mieć dobrych informatorów". - I tutaj nie przeczę, że te sprawy w tym raporcie się pojawią - dodał.

Na pytanie, czy te wnioski z raportu przełożą się jakoś na postępowania dyscyplinarne lub karne, odparł, że "muszą".

10 stycznia specjalna konferencja generała Stróżyka

Bodnar poinformował również, że "w przyszłym tygodniu, 10 stycznia, odbędzie się takie specjalne spotkanie, konferencja prasowa generała (Jarosława) Stróżyka, pokazująca kwestię dezinformacji". - To znaczy, w jakim zakresie dezinformacja jest wykorzystywana jako mechanizm wpływów rosyjskich - wyjaśniał.

Został zapytany, czy to będzie druga odsłona prac komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich, na czele której stoi gen. Stróżyk. Minister sprawiedliwości przypomniał, że komisja już przedstawiła wnioski z prac. Teraz, powiedział, zaprezentowany będzie "ten szczególny temat", jakim jest dezinformacja. - Będą zaprezentowane szersze wnioski, opinie dotyczące tego, jak ta dezinformacja wpływa na nasze życie publiczne - powiedział.

Bodnar o podkomisji Macierewicza: śledczy przejęli ciężarówkę akt

Szef resortu sprawiedliwości nawiązał również do prac zespołu, który zbadał działalność podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Przypomniał, że w efekcie powstał "raport, który liczy sobie 800 stron" oraz skierowano 41 zawiadomień do prokuratury.

- Co ja zrobiłem z tymi zawiadomieniami? (...) Został powołany zespół śledczy numer 4 w Prokuraturze Krajowej, składający się z bardzo doświadczonych prokuratorów, którzy się teraz tym zajmują. Przejęli całą ciężarówkę, dosłownie ciężarówkę, akt, które zostały zgromadzone przez komisję audytową - mówił dalej Bodnar. Oznajmił, że "jeden z takich wątków - myślę, że ważny - który być może szybko będzie można wyjaśnić, pokazać opinii publicznej, to to, że zaginęła część dowodów". - Część dowodów została zniszczona i od lat prokuratura się o nie upomina i nic z tego nie ma - zauważył.

