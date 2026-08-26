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Polska

Afera Zondacrypto. Kim jest Artur Chodziński

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ZONDA SKLEJKA
Poseł PiS Michał Moskal komentuje doniesienia dotyczące jego spotkania z szefem Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Linkedin/FrontlineFoundation, Leszek Szymański/PAP
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Długoletni agent CBA, zaufany człowiek Mariusza Kamińskiego, gość w Pałacu Prezydenckim i współpracownik Przemysława Krala. Kim jest Artur Chodziński?

Artur Chodziński to wieloletni agent CBA. Do służby trafił w 2006 roku, gdy CBA kierował Mariusz Kamiński i szybko stał się jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi. Jego kariera została jednak gwałtownie przerwana tuż przed wyborami w 2015 roku. Został wtedy wyrzucony ze służby, gdy przełożony przyłapał go, jak w trakcie dyżuru zaprosił do siedziby delegatury CBA kobietę do towarzystwa.

Jak pisał w czerwcu w TVN24+ Robert Zieliński, "po wygranych przez PiS wyborach wrócił do czynnej służby, znów stając się w CBA jednym z najbardziej zaufanych ludzi ówczesnego szefostwa biura". Odpowiedzialny był między innymi za prowadzenie sprawy spółki Polnord i Romana Giertycha.

W Pałacu Prezydenckim i na konferencjach PiS

Chodziński odszedł na emeryturę w 2023 roku. Wciąż jednak utrzymywał bliskie kontakty w środowisku PiS. Był też gościem w Pałacu Prezydenckim - zarówno za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, jak i Karola Nawrockiego. Na zdjęciu z 11 listopada zeszłego roku pozuje z Nawrockim i jego żoną Martą podczas obchodów Dnia Niepodległości.

W 2025 roku wraz z byłym szefem SKW generałem Maciejem Materką i byłym wiceszefem ABW Norbertem Lobą, Chodziński założył Frontline Foundation. Jak czytamy w mediach społecznościowych fundacji, jej misja to "formułowanie i promowanie rozwiązań prawno-ustrojowych wzmacniających bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne".

Były agent CBA Artur Chodziński i para prezydencka podczas święta Niepodległości 2025
Artur Chodziński i para prezydencka 11 listopada 2025 r
Źródło zdjęcia: Linkedin/FrontlineFoundation

Członkowie fundacji to ludzie blisko powiązani zarówno ze służbami, jak i PiS. Chodziński, Materka i Loba byli między innymi prelegentami na konferencji PiS "Myśląc Polska" w Katowicach. Po niej wzięli udział w tzw. patriotycznej domówce - zakrapianej imprezie, na której funkcjonariusze służb bawili się w towarzystwie polityków Prawa i Sprawiedliwości. 

Współpraca z Przemysławem Kralem

Chodziński odszedł jednak z Frontline Foundation w kwietniu 2026 roku. Bezpośrednim powodem rozstania była zaś jego współpraca z Przemysławem Kralem. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzem tvn24.pl Robertem Zielińskim generał Materka. 

Do pracy dla Krala Chodziński przyznał się w wiadomości na początku czerwca. Utrzymywał jednak, że nie pracował "ani dla Zondacrypto, ani w sprawie kryptowalut". Jak tłumaczył, zajmował się analizą prywatnych spraw cywilnych oraz karnych Krala w zamian za "bardzo dobre pieniądze" oraz obietnicę, że szef Zondacrypto pomoże jednej z osób z jego rodziny dostać się na leczenie w klinice we Francji. 

To właśnie w ramach współpracy z Kralem Chodziński pośredniczył w spotkaniu szefa Zondacrypto z posłem PiS Michałem Moskalem, do którego doszło 7 sierpnia 2025 roku na Ibizie. Opisują to Michał Fuja z "Superwizjera" i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

Chodziński opłacił wtedy Moskalowi przelot na hiszpańską wyspę i nocleg w hotelu. Moskal utrzymuje, że pieniądze zwrócił w gotówce.

Półtora miesiąca po spotkaniu, PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Sam Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa KNF w obronie "blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców" z branży krypto. Trzykrotnie ustawy regulujące rynek kryptowalut wetował zaś Karol Nawrocki.

Źródło: tvn24.pl
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Kultura polityczna
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Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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