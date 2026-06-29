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W kuluarach

Dziennikarze przypomnieli słowa Stanisława Karczewskiego. "Zestarzały się szczególnie"

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Agata Adamek: słowa Stanisława Karczewskiego o zarobkach lekarzy źle się zestarzały
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszył się, że lekarze zarabiają dobrze. Jednak w czasach, gdy Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, twierdził, że ważniejsza od pieniędzy jest praca dla idei. O tym, jak źle mogą się zestarzeć pewne słowa, rozmawiali "W Kuluarach" TVN24 Agata Adamek i Patryk Michalski.

Agata Adamek przypomniała, że Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, a obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości, w ostatnim czasie mocno opowiadał się za godnymi zarobkami lekarzy. - Ja się bardzo cieszę, że lekarze zarabiają dobrze - mówił Karczewski w rozmowie z RMF24, podkreślając, że ich wynagrodzenia powinny być odpowiednie.

- To była wypowiedź Karczewskiego z ostatniego tygodnia. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość, ustami różnych polityków tej partii, chętnie wypowiada się na temat tego, jakie powinny być pensje lekarzy - zauważyła Adamek.

Karczewski: warto pracować dla idei

Następnie dziennikarka sięgnęła do archiwum i przypomniała wypowiedź Karczewskiego z 2017 roku, kiedy jako marszałek Senatu komentował protest rezydentów. Wówczas polityk przekonywał, że "myślenie o pieniądzach nie jest najważniejsze w życiu".

- Zapewniam lekarzy, którzy rozpoczynają pracę, że pieniądze naprawdę nie są najważniejsze w życiu. Jako marszałek zarabiam zdecydowanie mniej, niż bym zarabiał jako dyrektor i koordynator szpitala. Tak że naprawdę warto pracować dla jakiejś idei - stwierdził Karczewski w wywiadzie z 2017 roku.

- Piękne słowa Stanisława Karczewskiego, które rzeczywiście zestarzały się wyjątkowo szczególnie - skomentował Patryk Michalski. - Zresztą to niejedyna wypowiedź marszałka Karczewskiego, która starzeje się w specyficzny sposób. Przypomnę wypowiedź o Łukaszence jako 'ciepłym człowieku'. Politycy naprawdę muszą uważać na to, co mówią - podsumował.

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Źródło: TVN24
Tagi:
LekarzezarobkiStanisław Karczewski
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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