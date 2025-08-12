Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Rozbity bus po policyjnym pościgu, próbowali uciekać pieszo

Policja po pościgu zatrzymała kuriera przewożącego nielegalnych migrantów
Policja po pościgu zatrzymała kuriera przewożącego nielegalnych migrantów
Źródło: Policja Podlaska
Policja zatrzymała w okolicach Białegostoku obywatela Rumunii, który przewoził w busie sześciu obywateli Somalii nielegalnie przebywających w Polsce. Wcześniej kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej niedaleko polsko-białoruskiej granicy i zaczął uciekać autem. Samochód rozbił i wspólnie z pasażerami próbowali uciekać pieszo.

Jak przekazała w podlaska policja, do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) wieczorem w jednej z miejscowości w gminie Narewka, niedaleko polsko-białoruskiej granicy.

Patrol policji zauważył wyjeżdżające z lasu auto typu bus, w którym - jak ustalono - mogły podróżować osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. "Używając znaków dźwiękowych i świetlnych patrol policji próbował zatrzymać samochód do kontroli. Jednak kierowca mercedesa, 21-letni obywatel Rumunii, zignorował wydawane przez funkcjonariuszy polecenia, nie zatrzymał się i przyspieszył" - podała policja w komunikacie.

Kierowca został zatrzymany po pościgu
Kierowca został zatrzymany po pościgu
Źródło: Policja Podlaska

Próbowali uciekać, zostali zatrzymani

Kierowcę udało się zatrzymać w podbiałostockich Kurianach. Jak poinformowała policja, funkcjonariusze zablokowali drogę radiowozem, jednak kierowca próbując ją wyminąć, wjechał do rowu, a następnie uderzył w wystającą studzienkę. Kierowca i pasażerowie próbowali jeszcze uciekać pieszo, uniemożliwiła im to policja. Na miejscu udzielono też pomocy przedmedycznej zatrzymanym.

Oprócz kierowcy, funkcjonariusze zatrzymali podróżujących razem z nim sześciu obywateli Somalii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Wszyscy zostali przekazani Straży Granicznej, której funkcjonariusze także brali udział w akcji.

Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz, w poniedziałek wczesnym popołudniem wciąż trwały czynności z zatrzymanymi. Obywatelowi Rumunii za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała kierowcę
Policja zatrzymała kierowcę
Źródło: Policja Podlaska

Zatrzymania na granicy

W miniony weekend POSG zatrzymał łącznie siedmiu kurierów przy polsko-białoruskiej granicy, oprócz obywatela Rumunii, to trzej obywatele Ukrainy, dwóch obywateli Uzbekistanu i obywatel Szwecji (pochodzenia afgańskiego). Natomiast od początku roku to 180 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia tej granicy.

W maju 2023 roku do podobnego wypadku podczas przewożenia nielegalnych migrantów doszło w Podlaskiem koło wsi Soce (Podlaskie), na drodze z Hajnówki do Zabłudowa. Kierowcą, który uciekał przed pościgiem funkcjonariuszy Straży Granicznej był Uzbek, który toyotą rav4 wiózł dziesięciu Afgańczyków - auto zjechało z drogi i dachowało. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga zmarła w szpitalu. Na początku tego roku zapadł w jego sprawie prawomocny wyrok 3,5 roku więzienia (obejmujący przemyt ludzi i wypadek), sąd orzekł też trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Podlaska

Udostępnij:
TAGI:
PodlasieRumuniaBiałystokPolicjaPrzemyt
Czytaj także:
Zarzuty usiłowania zabójstwa oraz napadów na kantory
Podpalał kantory, grozi mu dożywocie
Lubuskie
Według raportu NIK co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem
Półtoraroczny chłopiec połknął trutkę na myszy 
Łódź
Tory, kolej, transport
Pociągi z dużymi opóźnieniami. Awaria sieci trakcyjnej sparaliżowała ruch
Poznań
Marcin Romanowski
Romanowski powinien "znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje"
Polska
Śmiertelny wypadek pod Olesnem
Tragiczny wypadek. Nie żyje 61-letnia kobieta
Opole
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pędził hulajnogą, uderzył w chłopca. Sprawca uciekł, dziecko ma złamaną rękę
WARSZAWA
Autostrada w Karolinie Południowej
Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie
METEO
imageTitle
Żar lał się z nieba. Francuz zasłabł na korcie w Cincinnati
Najnowsze
kradzież labubu
Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami
Świat
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
Pacjent uderzył lekarza w sanatorium
Kraków
lotnisko faro portugalia - RootsShoots shutterstock_1148967230
"Pijany i nagi". Pilot zawieszony
BIZNES
imageTitle
Lewandowski wróci do kadry? Urban: zrobiliśmy krok do przodu
EUROSPORT
Taksówkarz prawie potrącił pieszego, potem użył gazu
Taksówkarz niemal potrącił pieszego, potem użył gazu. Nagranie
Wrocław
Donald Tusk
Tusk o "scenariuszu Putina" i "miejscowych idiotach"
Polska
shutterstock_2513462497
Rekompensaty dla użytkowników Booking.com
BIZNES
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Trzy się znalazły, dwóch nadal szukają
Kraków
Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Kaczyński i czterech posłów PiS ukaranych
Polska
Pożar
Pożar na popularnej greckiej wyspie
METEO
Chłopiec był uczestnikiem obozu harcerskiego w miejscowości Wilcze
Bawimy się i w pewnym momencie ktoś mówi to zdanie. "Przepis na tragedię"
Polska
Grecja. Migranci w Lawrio (10 lipca 2025)
Chcą przyśpieszyć deportacje, założą migrantom opaski na kostki
Świat
Zderzenie kombajnu z samochodem osobowym
Kombajn zmiażdżył samochód osobowy
Szczecin
imageTitle
Został znaleziony nieprzytomny podczas biegu. Zmarł po czterech dniach
EUROSPORT
Mark Zuckerberg
Kupił już 11 domów. Luksusową okolicę traktuje "jak planszę do gry w Monopol"
Świat
bangalore indie samochody shutterstock_786753880
Indie zmieniają front. Pod presją Trumpa
BIZNES
imageTitle
Lech osłabiony, ale z wiarą. Sprawdź, o której dziś mecz z Crveną Zvezdą
EUROSPORT
Salpida Nowa Zelandia AdobeStock_559221684_1
Ekosystem w fazie zmian. Pojawiły się meduzy, salpy i ośmiornice
METEO
Ericeira, Portugalia
Skąd ładunki wybuchowe na plażach? Wojsko wyjaśnia
Świat
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
WARSZAWA
imageTitle
Spektakularny początek żeglarskich regat The Ocean Race Europe
EUROSPORT
Putin, Trump
Trump "zmanipulowany" przez "stalowego" Putina
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica