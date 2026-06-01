Lubuskie

21-latek zabrał cudze auto. Przed policjantami ukrył się w tapczanie

21-latek ukrył się w tapczanie
Policjanci z Dobiegniewa zatrzymali 21-latka za kradzież. Ukrył się w tapczanie
Źródło wideo: Lubuska policja
Źródło zdj. gł.: Lubuska policja
Lubuscy policjanci zatrzymali 21-latka, podejrzanego o zabór auta. Mężczyzna porzucił samochód i ukrył się w mieszkaniu. Kary i tak nie uniknie.

Policjanci z Dobiegniewa (Lubuskie) otrzymali zgłoszenie o kradzieży busa. Uszkodzone auto znaleźli kilka kilometrów od miejsca, gdzie je skradziono.

Policjanci wytypowali, kto mógł być za to odpowiedzialny. Zapukali do drzwi 21-latka, ale po wstępnym sprawdzeniu lokalu wydawało się, że mężczyzny tam nie ma.

- Czujność oraz przysłowiowy "policyjny nos" i tym razem nie zawiódł. Kiedy funkcjonariusze sprawdzili tapczan w jednym z pomieszczeń, okazało się, że w środku leży skulony 21-latek, którego podejrzewali o przestępstwo - poinformować st. asp. Tomasz Bartos, rzecznik strzeleckiej policji.

Źródło zdjęcia: Lubuska policja

21-latek został zatrzymany. Wkrótce okazało się, że jest recydywistą. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej zakończył odbywanie kary za podobne przestępstwo. - Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące krótkotrwałego użycia pojazdu, jazdy na zakazie oraz ukrywania dokumentów innej osoby. Przyznał się do przestępstw - dodał Bartos.

Teraz mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy raz, gdy policjanci ze Strzelec Krajeńskich wyciągają poszukiwanego z kryjówki. Jak mówi rzecznik, szafy, kanapy, szafki pod zlewami to najpopularniejsze skrytki.

Policjantom zdarzało się już znaleźć pod kanapą klapę, która zasłaniała przejście do plantacji konopi w piwnicy. Był też i 39-latek, który wizytę policjantów próbował przeczekać w gołębniku na strychu.

W innych częściach Polski zdarzało się, że ktoś chował się w ścianie czy w polu rzepaku.

Źródło: tvn24.pl
Policja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
