Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Lublin

30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok

Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
Moderstwo przy ulicy Kossaka w Lublinie. Podejrzany zatrzymany po 29 latach
Źródło: Lubelska Policja
Po trzech dekadach od zabójstwa w Lublinie, sąd skazał Bogdana S. na 15 lat więzienia. Mężczyzna uderzył ofiarę metalową rurką, skrępował ją i okradł. Przez lata pozostawał nieuchwytny. Dopiero dzięki nowoczesnym badaniom DNA i pracy policjantów z Archiwum X udało się ustalić jego tożsamość i doprowadzić do procesu.

Sąd Okręgowy uznał Bogdana S. winnym zabójstwa i skazał na 15 lat więzienia. Oskarżony ma też zapłacić 16 tys. zł grzywny.

Uzasadniając wyrok sędzia Marek Woliński podkreślił, że oskarżony nie kwestionował zamiaru dokonania napadu rabunkowego. W czasie przygotowań dodał odpowiednie ogłoszenia w prasie, wynajął lokal, przygotował metalową rurkę. - Do tego zmienił swój wygląd poprzez doklejenie wąsów i zmianę uczesania. Posługiwał się również fałszywym dowodem osobistym. To wszystko miało mu pomóc w ukryciu się po dokonaniu tego czynu – opisał sędzia.

Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
Źródło: Lubelska Policja

Zwrócił uwagę, że Bogdan S. nie kwestionował również, że uderzył pokrzywdzonego trzy razy w głowę, a później go skrępował, zakneblował, przeszukał ubrania i zabrał pieniądze. Prokuratura podawała, że jego łupem padło 6,8 tys. dolarów amerykańskich, 300 franków francuskich i 2,3 mln starych złotych,

W ocenie sądu Bogdan S. zabił w zamiarze ewentualnym, a nie bezpośrednim, jak zarzucała mu prokuratura. Jak ustalono, zanim wyszedł zakrył twarz pokrzywdzonego koszulą i zamknął lokal. - To wszystko wskazuje na to, że godził się pan na śmierć pokrzywdzonego. Dlatego sąd przyjął zamiar ewentualny – podkreślił sędzia.

Wymierzając karę, sąd wziął pod uwagę wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa. Oskarżony był wcześniej osobą karaną w Wielkiej Brytanii. Ma dobrą opinię w zakładzie karnym.

Po usłyszeniu wyroku Bogdan S. skomentował, że nie jest zaskoczonym wyrokiem i przyznał, że czuje się winny.

Ofiara miała skrępowane ręce i nogi i założony knebel z krawata

19 czerwca 1995 r. w wynajmowanym domu w Lublinie policja odnalazła zwłoki 37-latka. Miał skrępowane ręce i nogi i założony knebel z krawata. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci był cios w potylicę twardym i tępym narzędziem. W miejscu zabójstwa było mnóstwo śladów, ale służby nie wykryły sprawcy. Prokuratura umorzyła śledztwo we wrześniu 1996 r.

Na miejscu zbrodni znaleziono zdjęcie
Na miejscu zbrodni znaleziono zdjęcie
Źródło: Lubelska Policja

Po latach do sprawy powrócili policjanci z lubelskiego Archiwum X. Zweryfikowali wszystkie wątki śledztwa, wykonali m.in. badania genetyczne i daktyloskopijne. Badania pozwoliły na wyodrębnienie DNA ze śladów znalezionych na miejscu zabójstwa, głównie na fragmencie krawata.

Wyniki badania DNA trafiły do bazy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i do Interpolu. 31 października 2023 r. dane powiązano z zarejestrowanym w brytyjskiej bazie DNA Bogdanem S. Ustalono, że mężczyzna od kilkunastu lat mieszkał w Wielkiej Brytanii. W marcu 2024 r. został zatrzymany na warszawskim lotnisku.

Na zdjęciu z 1995 roku miał doklejone wąsy
Na zdjęciu z 1995 roku miał doklejone wąsy
Źródło: Lubelska Policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
"To ja zabiłem pani tatę i chciałem panią za to przeprosić"
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
Skrępowane ręce i nogi, knebel z krawata. Oskarżony 29 lat po zbrodni
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
Zwabił do domu, okradł i zabił. Zatrzymali go po 29 latach

Podczas rozpoczęcia procesu oskarżony przyznał się do zabójstwa, ale nie do działania z zamiarem bezpośrednim. Wyjaśnił, że jego celem nie było odebranie życia pokrzywdzonemu. Wskazywał na swoją ówczesną sytuacje finansową. Na napad miał zdecydować się wobec "absolutnego braku pieniędzy" i perspektyw znalezienie stałej pracy. Przeprosił obecną na sali rozpraw córkę zmarłego.

Wyrok jest nieprawomocny.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: PAP/ tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja

Udostępnij:
TAGI:
LublinLubelskieSądMorderstwoZabójstwo
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Polska
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Świat
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
KA241203_140
Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne
Polska
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Polska
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
Polska
pap_20240427_2VE
Rozstanie gwiazdorskiej pary. Byli ze sobą prawie 20 lat
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica