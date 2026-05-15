Łódź Oszukiwali "na garnki". Policja zatrzymała osiem osób

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która oszukiwała ludzi w całym kraju.

Przestępcy działali od lipca 2024 roku. Złodzieje wyłudzali pieniądze głównie od osób starszych podczas pokazów sprzętu RTV i AGD.

"Sprawcy budowali klimat 'super okazji', ponieważ zakupy łączyli z niby wygranymi nagrodami lub dodatkowymi zniżkami. Głównie ich metoda polegała na oferowaniu produktów po cenie niezgodnej z wartością rynkową i jednoczesnym wywieraniu presji, sugerując, że oferta jest dostępna tylko przez krótki czas. W takich warunkach uczestnicy nie byli w stanie rzetelnie ocenić wartości produktu i stawali się ofiarami przestępców" - informuje łódzka policja.

W sumie oszukali ponad 80 osób na blisko 1,4 miliona złotych.

12 maja policjanci, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przeprowadzili akcję w kilku województwach. Zatrzymano osiem osób w wieku od 32 do 54 lat.

Podczas przeszukań znaleziono dokumenty oraz przedmioty używane przez podejrzanych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy.

Sąd zastosował wobec czterech osób tymczasowy areszt. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

