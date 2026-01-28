Łódzka policja zatrzymała 32-letnią agresorkę Źródło: TVN24

O zarzutach dla kobiety poinformował w rozmowie z tvn24.pl, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi.

- Usłyszała zarzut rozboju kwalifikowanego z użyciem noża. Grozi jej od trzech do 20 lat pozbawienia wolności - przekazał przed godziną 14 prokurator Paweł Jasiak.

Po godzinie 14.30 przesłuchanie kobiety się zakończyło.

- Podejrzana podczas przesłuchania wskazała, że nic nie pamięta, ale przyznała się, bo "rozpoznaje siebie na okazanym filmiku ze zdarzenia". Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt. Sąd będzie go rozpatrywał w czwartek po godzinie 8 - dodał rzecznik łódzkiej prokuratury.

Atak na taksówkarza z użyciem noża

Łódzcy policjanci poinformowali we wtorek o zatrzymaniu kobiety, która dopuściła się rozboju z użyciem noża. Poszkodowany to 22-letni kierowca, który realizuje odpłatne przewozy na aplikację.

Sytuację, do której doszło 26 stycznia na Widzewie, zarejestrowała kamera umieszczona w aucie.

Agresorka groziła mężczyźnie nożem Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Jak informowała policja, podczas wykonywanego kursu 32-letnia klientka zaczęła się awanturować.

- Była zła, bo chciała jechać do Głowna koło Łodzi. Powiedziała "tam zapłacą panu na miejscu". Popatrzyłem na panią i stwierdziłem, że nie mam do niej zaufania. Odpowiedziałem, że tam nie będę jechał - relacjonował Denis - kierowca taksówki, do którego dotarł dziennikarz tvn24.pl.

Nagranie z taksówki. Kobieta sterroryzowała taksówkarza Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

- Pokrzywdzony poprosił, aby kobieta opuściła pojazd. Wówczas kobieta wyciągnęła nóż i pod groźbą jego użycia kazała mu kontynuować jazdę w wyznaczone miejsce - informowała we wtorek asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

"Udało mi się złapać taki moment"

Na nagraniu z zajścia widać, że szczególnie niebezpiecznie zrobiło się wtedy, gdy kobieta zaczęła podejrzewać, że kierowca wezwał pomoc. Jak mówi taksówkarz rzeczywiście tak było. - Poprosiłem znajomych taksówkarzy o to, żeby przyjechali mi na pomoc, bo czułem, że coś jest nie tak - wskazał Denis. I to właśnie wtedy kobieta stała się jeszcze bardziej agresywna i zaczęła wymachiwać nożem.

Łódź. Taksówkarz opowiedział jak został zaatakowany przez 32-latkę Źródło: TVN24

22-latek próbował uspokoić agresorkę. - Udało mi się złapać taki moment, żeby odpiąć pas i wyskoczyć z tego auta. Próbowałem zamknąć ją w aucie, ale się nie udało i ona zbiegła. Potem ktoś obok przejeżdżał i wezwał policję - opowiadał Denis.

