Półtoraroczny chłopiec połknął trutkę na myszy 

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Drozdów w powiecie łęczyckim. Przed godziną 17 strażacy ochotnicy z OSP Świnice Warckie zostali zadysponowani do półtorarocznego dziecka, które połknęło trutkę na myszy.

"Chwilę po naszym przybyciu chłopcem zajęli się ratownicy z Państwowego Ratownictwa Medycznego. Chłopiec został zabrany śmigłowcem do szpitala" - przekazali w mediach społecznościowych strażacy ochotnicy z OSP Świnice Warckie.

W momencie zabrania do szpitala dziecko było przytomne.

Sprawę wyjaśniają policjanci, a strażacy apelują: "dorośli, opiekunowie: chowajcie wszelakie środki chemiczne jak najwyżej, w jak najtrudniejsze do znalezienia miejsca, dzieci bywają bardzo ciekawe świata".