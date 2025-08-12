Półtoraroczny chłopiec połknął trutkę na myszy 

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Drozdów w powiecie łęczyckim. Przed godziną 17 strażacy ochotnicy z OSP Świnice Warckie zostali zadysponowani do półtorarocznego dziecka, które połknęło trutkę na myszy.
"Chwilę po naszym przybyciu chłopcem zajęli się ratownicy z Państwowego Ratownictwa Medycznego. Chłopiec został zabrany śmigłowcem do szpitala" - przekazali w mediach społecznościowych strażacy ochotnicy z OSP Świnice Warckie.
W momencie zabrania do szpitala dziecko było przytomne.
Sprawę wyjaśniają policjanci, a strażacy apelują: "dorośli, opiekunowie: chowajcie wszelakie środki chemiczne jak najwyżej, w jak najtrudniejsze do znalezienia miejsca, dzieci bywają bardzo ciekawe świata".
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OleksSH/Shutterstock