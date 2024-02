Zderzyły się trzy samochody, cztery osoby trafiły do szpitala

czytaj dalej

Rolnicy oczekują na konkrety i to w bardzo krótkim czasie - powiedziała na antenie TVN24 prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Zwróciła uwagę, że w trwających protestach chodzi między innymi o tempo dojścia do ambitnych celów klimatycznych. - Rolnicy w całej Unii Europejskiej obawiają się, i to słusznie, że szybkie tempo obniży konkurencyjność unijnego rolnictwa - mówiła. Wtorek 20 lutego ma być kolejnym dniem większych protestów w całej Polsce. Publikujemy mapę utrudnień, które mogą czekać kierowców.