Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Syn Magdy Umer o ostatnich miesiącach artystki

|
Magda Umer
Grzegorz Turnau wspomina Magdę Umer
Źródło: TVN24
"Wzruszyłabyś się, jakbyś zobaczyła, ile osób napisało coś miłego". Syn Magdy Umer opisał w mediach społecznościowych ostatnie miesiące życia artystki.

Synowie Magdy Umer poinformowali o śmierci swojej mamy 12 grudnia po południu. W weekend młodszy syn artystki, Franciszek Przeradzki, opublikował na Facebooku post, w którym opisał ostatnie miesiące. "W lipcu dowiedzieliśmy się, że guz. W sierpniu, że złośliwy. We wrześniu operacja. W październiku na chwilę do domu. W listopadzie powikłania. W grudniu umarłaś. Wczoraj, w urodziny Jeremiego (Przybory - red.)".

W dalszej części wpisu Przeradzki opisał pobyty swojej mamy w szpitalu. "Leżąc w kolejnych łóżkach dalej dbałaś o nas. Pytałaś o prozę, o wnuki, o prace. I powtarzałaś, wiele razy, że miałaś dobre i ciekawe życie i że może już po prostu pora je skończyć. Namawialiśmy, żeby jednak nie. A Ty nawet bywałaś dobrej myśli. Z Panem Wojtkiem i z nami biłaś kolejne rekordy na korytarzach na Banacha. 5, 10, 50 metrów. W listopadowy czwartek pobiliśmy rekord - pełna długość korytarza" - czytamy.

"Mądrość, elegancja, talent i empatia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mądrość, elegancja, talent i empatia"

"Nieśmiało planowałaś nową piosenkę"

Nawet w czasie choroby Magda Umer myślała o tworzeniu, a muzyka towarzyszyła jej do samego końca. "Nieśmiało planowałaś nową piosenkę. Ola zawekowała Ci zupę dyniową na powrót do domu. A w piątek dostałaś krwotoku" - czytamy we wpisie syna artystki. W innej części tekstu dodał: "Ostatniego dnia byliśmy z Tobą, przy łóżku. Puściłem Ci Evę Cassidy, Norę Jones i Stinga. Myślę, że by Ci się podobało. Umarłaś do Nory (Jones - red.), wczesnym popołudniem".

Syn Magdy Umer podkreślił, że w ostatnim czasie była ona "otoczona troską fantastycznych lekarzy" oraz "niepoliczalnej grupy ludzi", którym na niej zależało. "Wzruszyłabyś się, jakbyś zobaczyła, ile osób napisało coś miłego. Regularnie powtarzałaś kogo obchodzi los starszej pani, kto będzie chciał słuchać Twoich piosenek? Obchodzi. Słuchają. Bez Ciebie jest tu dużo gorzej. Dobranoc mamo. Kocham i tęsknię" - zakończył Przeradzki swój wpis.

Magda Umer, "jeden z najczulszych głosów"

Magda Umer (właść. Małgorzata Magda Umer-Przeradzka) zmarła 12 grudnia 2025 roku w wieku 76 lat. Była piosenkarką, autorką tekstów, reżyserką, aktorką. Zadebiutowała pod koniec lat 60. w studenckich kabaretach, występując m.in. w klubie "Stodoła". W swojej twórczości sięgała po piosenki najwybitniejszych autorów, m.in. Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Magdy Czapińskiej.

Wpis poświęcony artystce opublikowało między innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Polska kultura straciła dzisiaj jeden ze swoich najczulszych głosów. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdy Umer - mistrzyni piosenki literackiej, reżyserki, scenarzystki i aktorki" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych w piątek.

"Jej niezwykła wrażliwość, eteryczny głos i kunszt interpretacyjny ukształtowały pokolenia słuchaczy. Przez dekady czarowała nas słowem, pielęgnując pamięć o twórczości Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory" - podkreślił MKiDN we wpisie na X. "Rodzinie i Bliskim Artystki składamy wyrazy głębokiego współczucia" - dodano.

Magda Umer: artystką już się nabyłam
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magda Umer: artystką już się nabyłam

"Bez polityki"

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //az

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Bednarczyk/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaSztuka
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
15-miesięczna dziewczynka zmarła w punkcie opieki. Śledczy o nowych ustaleniach
Szczecin
Cliff Richard
Miał ruszać w trasę koncertową, dowiedział się, że ma raka
Maciej Wacławik
Lech Kaczyński podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Koniec z tradycją w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Polska
Kieszonkowiec w oku kamery monitoringu
Pomogli zatrzymać kieszonkowca, z autobusu pojechał do aresztu
Trójmiasto
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
METEO
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
BIZNES
Protestujący na ulicach Brazylii
Chcą skrócenia kary byłego prezydenta. Protesty
Świat
Pożar pomieszczeń gospodarczych w Kościerzynie
Paliły się pomieszczenia gospodarcze, w domu obok 94-latka nie mogła się ruszyć
Trójmiasto
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
Wrocław
15 1120 min zdrowia foty-0008
Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?
Zdrowie
imageTitle
Topór wojenny w Realu zakopany. Wymowne zachowanie Alonso i Viniciusa
EUROSPORT
Donald Tusk
"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"
Polska
Chris Minns odwiedził w szpitalu rannego Ahmeda al-Ahmeda, który obezwładnił napastnika strzelaniny
Wiadomo, kim jest bohater w białej koszulce, który rozbroił terrorystę
Świat
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
BIZNES
Sydney. Ludzie składają kwiaty na miejscu masakry
Rabin, 10-latka, piłkarz, biznesmen. Co wiadomo o ofiarach ataku w Sydney
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
METEO
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Zabił psy byłej partnerki, próbował wysadzić budynek. Jest akt oskarżenia
Opole
imageTitle
Jest skład polskich skoczków na Engelberg
EUROSPORT
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
BIZNES
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości
Kraków
Andriej Babisz
Babisz znów premierem Czech
Świat
Zabójca księdza z Kłobucka stanął przed sądem
Bracia zamordowanego księdza: nie możemy powiedzieć, że wybaczymy
Katowice
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy
Polska
Auto wylądowało w lesie pod drzewami
Ściął dwa świerki, auto dachowało. Pięć osób w szpitalu
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo Curry'ego. Kolejny rekord Jordana pobity
EUROSPORT
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
BIZNES
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja z udziałem prokuratora. Są zarzuty
Poznań
Przedlacki
"Strach to taka materia, z którą można pracować". Nagrodzeni dziennikarze TVN24 o swojej pracy
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica