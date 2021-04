Oscary 2021. Co warto wiedzieć przed wielką galą?

Oscary 2021, czyli 93. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu. W związku z pandemią COVID-19 będzie to nietypowa uroczystość. Kto znalazł się na liście nominowanych? Kiedy i gdzie odbędzie się 93. gala wręczenia Oscarów? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed wielkim świętem kina.

Oscary 2021: kiedy i gdzie odbędzie się gala?

Oscary dotychczas wręczano na przełomie lutego i marca. W ubiegłym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (znana również jako Amerykańska Akademia Filmowa, AMPAS) postanowiła odejść od tej tradycji i ceremonia odbyła się 9 lutego. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w ubiegłym roku AMPAS poinformowała, że 93. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku. Sama uroczystość rozpocznie się o godzinie 2.00 polskiego czasu.

Po raz pierwszy w historii publiczność nie zbierze się jak zazwyczaj w Dolby Theatre w Los Angeles. Po raz pierwszy w historii nominowani oraz osoby prezentujące poszczególne kategorie zgromadzą się na jednym z największych dworców kolejowych Stanów Zjednoczonych - w Union Station w Los Angeles. Budynek utrzymany jest w estetyce art deco i oddany do użytku w 1939 roku. Jednak część artystyczna odbędzie się w Dolby Theatre. Organizatorzy zapowiadają, że kilka elementów ceremonii odbędzie się również w wybranych miejscach Stanach Zjednoczonych i poza granicami kraju, w których zgromadzeni zostaną ci nominowani, którzy do Los Angeles nie mogą dotrzeć ze względu na sytuację pandemiczną.

Producenci gali zapowiedzieli, że będą starać się, aby wszyscy nominowani pojawili się w Los Angeles tego wieczora, gdyż nie przewidują połączeń za pośrednictwem komunikatorów wideo. Co ciekawe, w liście producentów do nominowanych, pojawiły się dwie nietypowe wzmianki. Pierwsza dotyczy stylizacji, w której zasugerowano, że jeśli ktoś chce, może sięgnąć po strój formalny, ale zwrócono uwagę, że codzienne stylizacje nie są odpowiednie na tę uroczystość. Druga - odnosząca się do przemówień - sugeruje, aby skupić się na osobistych przeżyciach czy opowiedzieć jakąś historię.

Podobnie jak w zeszłym roku, nie będzie gospodarza czy gospodyni wieczoru. Można się spodziewać natomiast, że na scenie zobaczymy laureatów Oscarów z ubiegłego roku: Laurę Dern, Renee Zellweger czy Bonga Joon Ho. Ponadto organizatorzy ogłosili, że wśród ogłaszających wygranych w poszczególnych kategoriach będą między innymi Brad Pitt, Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Rita Moreno czy Zendaya.

Oscary 2021: nominowani

15 marca 2021 roku aktorka i producentka filmowa Priyanka Chopra wraz z mężem piosenkarzem Nickiem Jonasem ogłosili listę nominacji do Oscarów 2021.

Jedynym Polakiem, który w tym roku otrzymał nominację, jest operator filmowy Dariusz Wolski, który powalczy o Oscara dzięki zdjęciom do filmu "Nowiny ze świata".

Innym polskim akcentem jest nominacja dla Paula Raciego w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę Joe w "Sound of Metal". Raci urodził się w Chicago w 1948 roku, w rodzinie polskich głuchych, którzy zmienili swoje nazwisko z Racibożyńskich na Raci. Aktor z rodzicami komunikował się w języku migowym, a z dziadkami po polsku. W wielu wywiadach Raci z dumą mówił o swoich polskich korzeniach, zaznaczając jednocześnie, że angielski jest jego drugim językiem.

Najwięcej - 10 - nominacji otrzymał film "Mank" Davida Finchera. Sześć szans na statuetkę mają: "Ojciec" (reż. Florian Zeller), "Judas and the Black Messiah" (reż. Shaka King), "Minari" (reż. Lee Isaac Chung), "Sound of Metal" (reż. Darius Marder), "Nomadland" (reż. Chloe Zhao) i "Proces siódemki z Chicago" (reż. Aaron Sorkin). "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Emerald Fennell oraz Ma Rainey's Black Bottom w reżyserii George'a Wolfe'a zdobyły po pięć nominacji.

Oscary 2021. Najlepszy film - nominacje

W najważniejszej kategorii - najlepszy film - znalazło się osiem produkcji: "Ojciec", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Nomadland", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Sound of Metal" i "Proces siódemki z Chicago".

Oscary 2021. Najlepszy film zagraniczny - nominacje

O Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny rywalizują: "Na rauszu" Thomasa Vinterberga (Dania), "Lepsze dni" Dereka Tsanga (Hongkong), "Kolektyw" Alexandra Nanau (Rumunia), "Człowiek, który sprzedał własną skórę" Kaouthera Ben Hani (Tunezja) oraz "Quo vadis, Aidąa" Jasmili Zbanić (Bośnia i Hercegowina).

Oscary 2021. Pełna lista nominowanych

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl, Reuters