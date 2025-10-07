Logo strona główna
Kultura i styl

Wielki sukces młodych polskich filmowców

|
Jon Chu i Jan Saczek
"Taty nie ma" reż. Jan Saczek - fragment
Źródło: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Twórca krótkiego metrażu "Taty nie ma" Jan Saczek ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach otrzymał złote trofeum Studenckiej Nagrody Akademii Filmowej w kategorii film fabularny. Mati Granica z London College of Communication nagrodzony został brązem w kategorii filmy alternatywny/eksperymentalny. Nagrody potocznie określane są jako "studenckie Oscary".
Kluczowe fakty:
  • Studenckie Nagrody Akademii Filmowej 2025 zostały przyznane.
  • Mati Granica z London College of Communication nagrodzony został brązem za film "flower_gan".
  • Twórca "Taty nie ma" - Jan Saczek ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego - odebrał złoto z rąk Jona Chu, reżysera między innymi "Wicked".

Studenckie Nagrody Akademii Filmowej, potocznie określane jako "studenckie Oscary", zostały przyznane po raz 52. Jeszcze w sierpniu Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej (AMPAS, Akademia Filmowa) ogłosiła listę zwycięzców tegorocznej edycji nagród. Podczas poniedziałkowej uroczystości w Nowym Jorku dowiedzieliśmy się, do kogo z nich trafiły złota, srebrna lub brązowa statuetka w każdej z czterech kategorii.

Studenckie Nagrody Akademii filmowej to studenckie odpowiedniki Oscarów, jednak sam "Oscar" jest nazwą własną, zastrzeżoną dla statuetki przyznawanej jako Nagrody Akademii za Osiągnięcia ("Academy Award of Merit"). Ponadto AMPAS przyznaje również między innymi: Nagrody Gubernatorów (między innymi Honorowa Nagroda Akademii - znana jako Oscar za całokształt kariery), Scientific and Engineering Awards (Nagrody Naukowe i Inżynieryjne) oraz Technical Achievement Awards (Nagrody za Dokonania Techniczne).

W przypadku Studenckich Nagród Akademii Filmowej to rozróżnienie jest o tyle ważne, że wszystkie docenione w poszczególnym roku filmy mają również szansę na nominację oscarowe w kategoriach: najlepszy krótkometrażowy film animowany, najlepszy krótkometrażowy film aktorski lub najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. 

Docenieni Polacy

W tym roku w gronie nagrodzonych studentów z najróżniejszych stron świata, znaleźli się Polacy: Mati Granica z London College of Communication oraz Jan Saczek ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Mati Granica z brązową Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Mati Granica z brązową Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Źródło: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Granica został doceniony brązem za projekt "flower_gan" w kategorii filmów alternatywnych/eksperymentalnych. - Najpierw chciałbym podziękować Akademii, jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi, ale nie zamierzam z tego rezygnować - powiedział doceniony twórca.

- Jeszcze kilka miesięcy temu nie mogłem sobie wyobrażać, że się tutaj znajdę. Zrobienie tego filmu było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Miałem wiele blokad mentalnych, zmagałem się z tym, żeby cokolwiek stworzyć. Dzięki wsparciu mojej rodziny i przyjaciół udało mi się przełamać - wyznał Granica podczas poniedziałkowej gali.

Jan Saczek ze złotą Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Jan Saczek ze złotą Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Źródło: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Złotem Akademia doceniła Jana Saczka za "Taty nie ma" w kategorii filmów fabularnych.

- "Taty nie ma" to historia rodzinna stworzona przez rodzinę. Nie byłbym tutaj bez mojej siostry, która podsunęła mi pomysł, a ten przerodził się w opowieść o niekończącym się wsparciu rodzeństwa. Nie byłbym w stanie opowiedzieć historii o tym, jak ważne jest, żeby rodzina trzymała się razem bez względu na okoliczności, gdyby nie miłość, którą każdego dnia otrzymuję od rodziców i brata - dziękował Saczek.

Zdobywcy Studenckich Nagród Akademii Filmowej 2025
Zdobywcy Studenckich Nagród Akademii Filmowej 2025
Źródło: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Studenckie Nagrody Akademii Filmowej 2025. Lista nagrodzonych

Filmy alternatywne/eksperymentalne: Złoto: Xindi Zhang "The Song of Drifters" - Uniwersytet Południowej Kalifornii (USA) Srebro: Vega Moltke-Leth "Without Perfection" - Uniwersytet Kopenhaski (Dania) Brąz: Mati Granica "flower_gan" - London College of Communication (Wielka Brytania)

Craig Brewer i Mati Granica
Craig Brewer i Mati Granica
Źródło: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Animacja: Złoto: Tobias Eckerlin "A Sparrow’s Song" - Filmakademie Baden-Württemberg (Niemcy) Srebro: Lucas Ansel "The 12 Inch Pianist" - Rhode Island School of Design (USA) Brąz: Sofiia Chuikovska, Loïck du Plessis D’Argentré & Maud Le Bras "The Shyness of Trees" - Gobelins, l'école de l'image (Francja)

Dokument: Złoto: Tatiana McCabe "Tides of Life" - University of the West of England Bristol (Wielka Brytania) Srebro: Rebeka Bizubová "Confession" - Wyższa Szkoła Sztuk Scenicznych w Bratysławie (Słowacja)  Brąz: Jane Deng "I Remember" - Uniwersytet Nowojorski (USA)

Jon Chu i Jan Saczek
Jon Chu i Jan Saczek
Źródło: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Fabuła: Złoto: Jan Saczek "Taty nie ma" - Szkoła Filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska) Srebro: Meyer Levinson-Blount "Butcher’s Stain" - Uniwersytet Telawiwski (Izrael) Brąz: ZEFAN “Kubrick, Like I Love You" - Uniwersytet Columbia.

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lorenzo Bevilaqua / ©A.M.P.A.S.

Film Kino Hollywood Oscary Katowice
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
