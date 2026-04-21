Kultura i styl

"Problemy zdrowotne to dla mnie codzienność". Jak czuje się Christina Applegate?

Christina Applegate w 2023 roku
Christina Applegate na nagraniach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reutera
Z dnia na dzień staję się coraz silniejsza - zapewnia w mediach społecznościowych Christina Applegate. Aktorka, u której zdiagnozowano stwardnienie rozsiane przyznała, że od kilku lat rzadko pojawia się publicznie.

Applegate rozpoczęła poniedziałkowy wpis od podziękowań za "ogrom miłości i życzeń". "Problemy zdrowotne to dla mnie codzienność, ale silna ze mnie dziewczyna i z dnia na dzień staję się coraz silniejsza i czuję się coraz lepiej" - napisała na Instagramie. Dodała, że obecnie poświęca czas na dbanie o zdrowie i "wkrótce" powróci "z nowymi wiadomościami".

W ciągu kilkunastu godzin od publikacji pod wpisem pojawiło się ponad 3500 komentarzy, głównie z wyrazami wsparcia. "Wypoczywaj!" - poradziła koleżance aktorka Jennie Garth. "Kocham Cię. Przesyłam ekstra supermoce" - skomentowała aktorka i reżyserka Lori Petty.

Christina Applegate o swojej karierze

54-letnia Christina Applegate znana jest m.in. z ról w serialach "Świat według Bundych" i "Przyjaciele" oraz filmach "Złe mamuśki", "Goście w Ameryce" czy "Mroczne zakamarki". Aktorka rzadko pojawia się publicznie, odkąd w 2021 roku poinformowała, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. W 2023 roku gwiazda zasugerowała, że rola w serialu "Już nie żyjesz", którego ostatni sezon wyemitowano rok wcześniej, może być jej ostatnią.

- Obecnie nie jestem w stanie wyobrazić sobie wstawania o godz. 5:00 rano i spędzania od 12 do 14 godzin na planie filmowym. Nie mam już do tego [tej siły - red.] w sobie - powiedziała w wywiadzie dla "Los Angeles Times". Dodała, że nie planuje całkowitego wycofania się z aktywności zawodowej. - [Zamierzam - red.] brać mnóstwo zleceń podkładania głosu, by mieć pewność, że moja córka ma co jeść i mamy dach nad głową - podkreślała.

Christina Applegate na 75. gali wręczenia nagród Emmy (2024)
Źródło: Kevin Winter/Getty Images

W lutym tego roku Applegate udzieliła wywiadu magazynowi "People", w którym wyznała, że większość czasu spędza w łóżku, ale stara się odwozić córkę do szkoły. - To moje ulubione zajęcie. Mówię sobie: "zawieź ją tam bezpiecznie i wróć do domu, żebyś mogła wrócić do łóżka". I tak właśnie robię - mówiła.

W marcu artystka opublikowała na Instagramie nagranie z łóżka. Zarejestrowano na nim moment, gdy dowiaduje się, że jej książkowe wspomnienia znalazły się na pierwszym miejscu listy bestsellerów dziennika "The New York Times". W tym samym miesiącu podcast "MeSsy", którego Applegate jest współprowadzącą, zapowiedział "krótką przerwę" w nadawaniu.

Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?

Zuzanna Kuffel
Źródło: USA Today, CNN, tvn24.pl

Maciej Wacławik
