Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Proces biskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Zeznawali świadkowie

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Przed sądem stanął biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii
Źródło: TVN24
Przed sądem w Tarnowie toczy się proces biskupa Andrzeja Jeża. To precedens, bo chodzi o zgłaszanie przypadków pedofilii wśród księży. Zeznania złożyli: były biskup diecezji tarnowskiej Wiktor Skworc, pokrzywdzony mężczyzna oraz oficjał sądu diecezjalnego.

To pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa oskarżonego o niepowiadomienie niezwłocznie organów ścigania o molestowaniu małoletnich przez księży. Proces ruszył w połowie lutego.

Sąd wysłuchał wyjaśnień oskarżonego w tej sprawie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz zeznań kanclerza kurii księdza Roberta Kantora, byłego delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, który wystąpił w roli świadka.

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Źródło: PAP/Paweł Topolski

W czwartek sąd przesłuchał kolejnych świadków, w tym biskupa diecezji tarnowskiej w latach 1998-2011, biskupa seniora Wiktora Skworca [zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - przyp. red.]. To do niego miały w 2002 zwrócić się osoby, które wiedziały o nadużyciach ks. Stanisława P. wobec małoletnich. Hierarcha przyjął wtedy rezygnację kapłana z urzędu proboszcza i wysłał go na urlop, a następnie misję w Ukrainie. Popełnione tam czyny pedofilskie, z lat 2003-2008, były treścią zawiadomienia, jakie strona ukraińska przekazała tarnowskiej kurii w 2019 roku. Stały się one podstawą postępowania wobec Stanisława P., a następnie jego zwierzchnika - biskupa Jeża, który odpowiada za zbyt późne zgłoszenie tego organom ścigania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podejrzany o kontakt z dziewczynką w celach seksualnych. Ma już za sobą odsiadkę

Podejrzany o kontakt z dziewczynką w celach seksualnych. Ma już za sobą odsiadkę

Opole
Dziewczynki znały go od dziecka, jedna powiedziała o wszystkim policjantce

Dziewczynki znały go od dziecka, jedna powiedziała o wszystkim policjantce

Białystok

"Każdy taki przypadek to jest jeden przypadek za dużo"

Biskup Skworc podkreślał przed sądem, że każde zgłoszenie dotyczące nadużyć wobec małoletnich było przez Kościół "poważnie traktowane". - Każde zgłoszenie jest bardzo poważnie traktowane, bardzo poważnie badane i przeważnie ma konsekwencje. Nie ma ukrywania pedofilii. Każdy taki przypadek to jest jeden przypadek za dużo - podkreślił duchowny przed sądem.

Biskup zaznaczył, że zarówno w Tarnowie, jak i w diecezji katowickiej, którą później objął, przyjmował pokrzywdzone osoby osobiście. Jednocześnie stwierdził, że w 2002 roku szkoła, jako pracodawca ks. Stanisława P., powinna zawiadamiać służby o możliwych przestępstwach kapłana.

Najpierw urlop, potem wyjazd do Ukrainy

Wysłanie duchownego na urlop tłumaczył jako upomnienie, danie mu szansy na „rewizję życia” i poprawę postępowania, natomiast skierowanie go na misję w Ukrainie potrzebą wsparcia odbudowującego się tam Kościoła katolickiego. - Oczywiście my weryfikowaliśmy [zgłoszenia na misję - przyp. red.], nie było takiej polityki w diecezji, że poprzez wysyłkę duchownych za granicę czyścimy pewną sytuację - zapewniał przed sądem biskup Skworc.

Hierarcha podkreślał, że kiedy objął diecezję katowicką, zlecił analizę teczek osobowych księży, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zawiadamiał organy ścigania, nawet przed 2017 rokiem, kiedy formalnie nie miał takiego obowiązku. Nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego nie dokonywał takich zgłoszeń jako biskup diecezji tarnowskiej, ale podkreślił, że wówczas wdrażał kościelne procedury, na mocy których wszczynane były postępowania kanoniczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie ma czasu już czekać na tych, którzy opóźniają, mataczą, kombinują"

"Nie ma czasu już czekać na tych, którzy opóźniają, mataczą, kombinują"

Polska
Zespół Żurka powołany. Kolejny ruch w sprawie polskich wątków w aferze Epsteina

Zespół Żurka powołany. Kolejny ruch w sprawie polskich wątków w aferze Epsteina

Patryk Michalski

Dochodzenie w tej sprawie prowadził nieżyjący już kapłan, który - mówił biskup - nie przekazał mu informacji, czy podejrzenia wobec ks. P. w 2002 roku się potwierdziły. Wskazywał, że "wydaje mu się", że według opinii tamtego kapłana-sędziego postępowanie nie potwierdziło oskarżenia.

Kiedy po powrocie księdza Stanisława P. z Ukrainy w 2010 roku do biskupa Skworca zwróciła się kolejna osoba pokrzywdzona, kuria wszczęła postępowanie, obejmujące także przypadki molestowania zgłaszane jeszcze w 2002 roku. Proces zakończył się w 2013 roku dekretem skazującym i odsunięciem kapłana od posługi duszpasterskiej. Postępowanie prowadził ks. Robert Kantor, sędzia diecezjalny, w kolejnych latach delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz kanclerz kurii.

"To była jedna z najtrudniejszych spraw"

We wtorek sąd wysłuchał też mężczyzny pokrzywdzonego przez ks. Stanisława P. Na czas jego zeznań wyłączył jednak jawność procesu.

Jako świadek przesłuchiwany w czwartek był także duchowny, który prowadził kościelny proces karno-administracyjny w sprawie ks. Stanisława P. w 2020 roku, dotyczący jego pobytu w Ukrainie, i zakończony wydaleniem P. ze stanu duchownego. - Sprawa Stanisława P. to była jedna z trudniejszych spraw, dlatego że stopień pokrzywdzenia tych małoletnich był duży. (…) W zasadzie była to pierwsza sprawa, w której rozpoczęto wymierzać kary najsurowsze - zeznał przed sądem duchowny, specjalista prawa świeckiego i kościelnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne". Ryś pisze o "smutku i odwadze"

Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne". Ryś pisze o "smutku i odwadze"

Kardynał otwiera archiwum zamknięte przez poprzednika. Wiemy, kto nim pokieruje

Kardynał otwiera archiwum zamknięte przez poprzednika. Wiemy, kto nim pokieruje

"Może są wątpliwości, ale przepisy jednak obowiązują"

Nawiązując do zgłaszania przestępczych czynów świeckim organom ścigania, zaznaczył, że "dzisiaj w Kościele i nie tylko w Kościele wszyscy są mądrzy", bo przepisy te są dobrze znane, ale wtedy "poznawanie tego prawa to była ewolucja".

- Tym bardziej, że przez lata aż do roku 2019 istniała w tym zakresie tajemnica papieska, za złamanie której groziły sankcje karne kanoniczne - zwrócił uwagę duchowny. Wyjaśnił, że informacje objęte klauzulą można było odtajnić i udostępnić po uzyskaniu zgody od Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz stwierdził, że - inaczej niż w przypadku starszego pokolenia kapłanów - dla niego i jego rówieśników naturalne i oczywiste jest zawiadamianie służb o przestępstwach dokonywanych przez księży. W ten sposób odniósł się do pytania sądu i jego sformułowania, że "ma wrażenie, że Kościół traktował siebie jako wyspę w państwie", którego nie obowiązywało prawo państwowe.

"Mamy 2017 rok, mamy przepisy, owszem, może są wątpliwości, ale jednak przepisy obowiązują wszystkich. Gdyby sprawa dotyczyła zwykłego Kowalskiego, nikt by nie miał wątpliwości, a tu mamy. Czas leci, sprawy się przedawniają, pokrzywdzeni są" - wskazywała sędzia, dopytując o przestrzeganie przez Kościół prawa.

Dwóch księży, kilkadziesiąt poszkodowanych osób

Podstawą zarzutów dotyczących niepowiadomienia organów ścigania przez władze kościelne były postępowania dotyczące molestowania małoletnich przez dwóch kapłanów. Sprawa ks. Stanisława P. została w 2022 roku umorzona ze względu na przedawnienie karalności. Natomiast w przypadku ks. Tomasza K. tarnowska prokuratura w grudniu 2024 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia. Ofiarami przestępstw seksualnych dwóch kapłanów jest kilkadziesiąt osób. W obu przypadkach kwestię zgłaszania tych nadużyć wyłączono do osobnego postępowania, dotyczącego zwierzchnika kapłanów - biskupa Andrzeja Jeża.

Według prokuratury, Kościół, który prowadził we własnym zakresie postępowania wewnętrzne w sprawie obu księży, dysponował wiarygodnymi wiadomościami o przestępstwach pedofilskich kapłanów i powinien je zgłosić od razu. Śledczy co prawda zauważyli, że władze kościelne złożyły zawiadomienie odnośnie obu księży, jednak zdaniem prokuratury uczyniły to zbyt późno - nie nastąpiło to niezwłocznie, jak wymaga przepis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu

Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu

Wrocław
Pierwszy biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii stanie przed sądem. Ruszył proces

Pierwszy biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii stanie przed sądem. Ruszył proces

Biskup Jeż nie przyznaje się do winy

Biskup Andrzej Jeż nie przyznał się do winy, tłumacząc, że organy ścigania otrzymywały informacje o przestępstwach seksualnych duchownych, a on w obu przypadkach "wiarygodną informację" na temat tych przestępstw miał dopiero w momencie zgłaszania przez kurię spraw służbom.

Wskazywał, że za przyjmowanie zgłoszeń o nadużyciach odpowiadał powołany w 2015 roku niezależny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Topolski

Udostępnij:
Czytaj także:
Marija Zacharowa
Zacharowa "opowiada" o konflikcie w Iranie, czyli narracje Kremla dla Polaków
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Sukces Tomasiaka nieoceniony dla polskiej kadry w Pucharze Świata
Najnowsze
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
METEO
imageTitle
Nie żyje Janusz Cegliński, legenda polskiej koszykówki
EUROSPORT
Żołnierze USA w Polsce
Żołnierze USA w Polsce. "Może być pan pewien"
Świat
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
METEO
Donald Trump w Białym Domu
Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"
Świat
imageTitle
Kolejny wielki sukces Tomasiaka! Ma medal mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Prevc dopięła swego. Jest już pewna trzeciej z rzędu Kryształowej Kuli
EUROSPORT
Budynek Sejmu RP
Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż
Polska
CBŚP zatrzymało poszukiwanego obywatela Szwecji Nasera Z.
Szwedzki gangster wpadł w Warszawie
WARSZAWA
17 min
pc
Zwrot o 180 stopni. Trump zamiast pokoju wybrał eskalację
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje
WARSZAWA
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
METEO
Ukraiński żołnierz w pobliżu miasta Drużkiwka w obwodzie donieckim (25.02.2025)
Atak na Iran. Możliwe "poważne zagrożenie" dla Ukrainy
Tatiana Serwetnyk
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
METEO
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
BIZNES
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Nowe zasady rozliczania tomografii i rezonansu. NFZ zapowiada zmiany
Najnowsze
Britney Spears
Media: Britney Spears zatrzymana pod Los Angeles
Kultura i styl
Wojsko USA atakuje Iran
Prośba do Pentagonu. "Przez sto dni, a nawet do września"
RELACJA
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
WARSZAWA
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Na co najczęściej skarżą się pacjenci do NFZ? Są dane
Anna Bielecka
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
BIZNES
F-35 shooting down Iranian jet
Walka powietrzna nad Teheranem. Nagranie ze starcia myśliwców
Świat
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Gęsta mgła. Tu trzeba uważać
METEO
imageTitle
Wielki sukces Polaka! Obronił tytuł mistrza Europy
EUROSPORT
52 min
pc
Czy w Iranie zapanuje pokój? "Nie ma spójnej opozycji, która mogłaby poprowadzić lud"
Debata TVN24+
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
METEO
imageTitle
Kierowcy Formuły 1 krytyczni wobec zmian. "Formuła E na sterydach"
EUROSPORT
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica