Małopolska. Dwa oddziały na całe województwo. Kryzys w psychiatrii dziecięcej

W trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent - wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania. Łączna kwota oszukańczych poleceń przelewu wyniosła tylko w trzecim kwartale blisko 32 miliony złotych.