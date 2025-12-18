Logo strona główna
Kraków

Zabił partnerkę, wyrwał policjantowi broń i wystrzelił. Decyzja prokuratury

Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Kraków. Mężczyzna postrzelił się na komisariacie
Źródło: TVN24
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa w Krakowie 24-letniej Paige, studentki medycyny. Sprawca - partner kobiety - w trakcie przesłuchania wyrwał policjantowi broń i popełnił samobójstwo. W sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza toczy się odrębne śledztwo. Jest ono na finiszu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Późnym wieczorem 3 grudnia 2024 roku mieszkanka krakowskiego Kazimierza usłyszała dobiegające z mieszkania znajomej przy ulicy świętego Wawrzyńca odgłosy awantury. Nie mogła skontaktować się z koleżanką, która nie odbierała telefonu. Kobieta postanowiła wezwać policję.

Mundurowi nie mogli dostać się do mieszkania, dlatego drzwi wyważyli strażacy. W środku służby zastały ciężko ranną 24-letnią Paige, pochodzącą z Kanady studentkę drugiego roku medycyny. W mieszkaniu był też jej 23-letni partner, również pochodzący z Kanady. Mężczyzna usiłował popełnić samobójstwo. Funkcjonariuszom udało się go jednak zatrzymać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej

Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej

Trójmiasto
Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze

Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze

Świat

Zabrał broń, zabarykadował się, wystrzelił

Młoda kobieta z ranami po licznych ciosach nożem zmarła w szpitalu około godziny 2 w nocy. Jak później wykazała sekcja zwłok, 24-latka zmarła w wyniku wykrwawienia się. Na dłoniach miała rany obronne.

23-latek został przewieziony na komisariat przy ulicy Szerokiej. Po godzinie 5 rano, podczas wykonywania z nim czynności w pokoju przesłuchań, mężczyzna mimo zapiętych na dłoniach kajdanek wyrwał broń policjantowi, który z nim pracował, następnie zabarykadował się w pomieszczeniu i się postrzelił. Nie przeżył.

policja kra
Krakowska policja o szczegółach tragicznego wypadku na komisariacie
Źródło: TVN24

Dwa śledztwa

Po tych tragicznych wydarzeniach prokuratura wszczęła dwa śledztwa. Jedno dotyczyło zabójstwa 24-latki. Drugie - niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy w związku ze śmiercią sprawcy.

Do tragedii doszło na komisariacie przy ulicy Szerokiej w Krakowie
Do tragedii doszło na komisariacie przy ulicy Szerokiej w Krakowie
Źródło: KWP Kraków

Pierwsze z nich zakończyło się na początku grudnia. Jak poinformowała prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zostało ono umorzone ze względu na śmierć 23-latka.

Komisariat przy ulicy Szerokiej w Krakowie
Komisariat przy ulicy Szerokiej w Krakowie
Źródło: TVN24

- Materiały dotyczące zdarzenia na komisariacie zostały wyłączone do odrębnego postępowania pod kątem artykułu 231 Kodeksu karnego celem sprawdzenia, czy przez funkcjonariuszy Komisariatu I Policji w Krakowie zachowane zostały wszelkie procedury. Z uwagi na to, by nie zachodziła wątpliwość co do bezstronności prowadzących postępowanie, materiały te zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl prokurator Bożek-Michalec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bez przesłuchania, bez oskarżenia. "To chyba jedyny znany mi taki przypadek"

Bez przesłuchania, bez oskarżenia. "To chyba jedyny znany mi taki przypadek"

Polska
Ciało dziewczynki niedaleko domu. Zarzut zabójstwa dla 15-latka

Ciało dziewczynki niedaleko domu. Zarzut zabójstwa dla 15-latka

Świat

Artykuł 231 Kodeksu karnego dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do trzech lat więzienia.

DARIUSZ NOWAK
Dariusz Nowak o zachowaniu policjantów podczas przesłuchania
Źródło: TVN24

Tragedia na komisariacie. Rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku

Jak poinformował nas prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy kieleckiej Prokuratury Okręgowej, postępowanie ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Śledztwo w sprawie wydarzeń na komisariacie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach
Śledztwo w sprawie wydarzeń na komisariacie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach
Źródło: KWP Kraków

- Wkrótce okaże się, jakie będą dalsze kroki prokuratura prowadzącego tę sprawę. Uzyskaliśmy niedawno uzupełnienie opinii biegłego z zakresu broni i balistyki, ale zaszła jeszcze konieczność zrealizowania jednej dodatkowej czynności. Prokurator podejmie decyzję po analizie zebranych materiałów - powiedział tvn24.pl prokurator Prokopowicz.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Kraków

