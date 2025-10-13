Z dziewięciomiesięcznym synem ukrywał się na działce, w organizmie dziecka wykryto kokainę

policja 2

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

33-latek od dłuższego czasu był poszukiwany w związku z podejrzeniem jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami metodą "na legendę". Miał też zasądzony rok więzienia za inne przestępstwa przeciwko mieniu.

- Do zatrzymania doszło w ubiegły czwartek. Gdy kryminalni otworzyli drzwi altany, byli zaskoczeni tym, co tam zobaczyli. W ciasnym i brudnym pomieszczeniu, w którym panował bałagan, było zimno i nie było ciepłej wody, przebywało niemowlę. Natychmiast na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, aby zbadać stan maluszka - relacjonowała Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie Źródło: Małopolska Policja

Narkotyki w wersalce i krwi dziecka

Policjanci podczas przeszukań zabudowań w wersalce znaleźli pakunki, w których ukryte były narkotyki. W sumie zabezpieczono ponad dwa kilogramy marihuany, kokainy i mefedronu, wagi elektroniczne, telefony komórkowe i gotówkę.

Z kolei badania dziecka w szpitalu wykazały, że w jego organizmie jest kokaina. Rodzice chłopca również byli pod wpływem kokainy i marihuany.

Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie Źródło: Małopolska Policja

Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie Źródło: Małopolska Policja

Zarzuty dla obojga rodziców

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - nadzorująca tę sprawę - postawiła 33-latkowi zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz narażenia na utratę zdrowia lub życia dziecka. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Jego 30-letnia żona również usłyszała zarzuty wprowadzania do obrotu środków odurzających i narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, nad którym sprawowała opiekę i też trafiła do aresztu śledczego.

- Śledczy ustalają, skąd mężczyzna pozyskiwał narkotyki, którymi handlował i na jaki rynek one trafiały oraz liczbę osób, które padły ofiarą oszustwa metodą "na legendę". Nie wykluczone są dalsze zatrzymania - zaznaczyła policjantka.

Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie Źródło: Małopolska Policja

Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie Źródło: Małopolska Policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD