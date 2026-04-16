Kraków Pyton królewski na klatce schodowej, w mieszkaniu było ich 149 Oprac. Bartłomiej Plewnia |

148 pytonów królewskich w mieszkaniu. Jeden uciekł na klatkę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się we wtorek od zgłoszenia, że na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Zdrowej w Krakowie znajduje się duży wąż. Na miejsce przyjechały policja, straż miejska i straż pożarna.

- Wąż miał około metra długości. Został włożony do wiaderka. W takich sytuacjach mamy do dyspozycji specjalne rękawice czy chwytaki, ale w tym przypadku wystarczyły działania improwizowane - powiedział tvn24.pl st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.

Policjanci otrzymali informację, że złapany wąż nie jest jedynym gadem, który znajduje się w jednym z mieszkań w tym bloku. Gdy weszli do środka z biegłym z zakresu weterynarii, znaleźli całą hodowlę - 148 pytonów królewskich.

149 pytonów królewskich w mieszkaniu w Krakowie

Węże bez dostępu do światła

Trzej mężczyźni, którzy byli w mieszkaniu, zostali wylegitymowani, a biegły sprawdził dobrostan zwierząt.

- Węże nie miały wymaganego przez ten gatunek dostępu do światła, przetrzymywano je w pojemnikach. Postępowanie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Badamy też, czy właściciel miał odpowiednie pozwolenia na przetrzymywanie takich zwierząt - powiedziała tvn24.pl sierż. Elżbieta Znachowska-Bytnar z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Pytony zostały przekazane do gabinetu weterynaryjnego.

Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały.

Pytony królewskie nie są jadowite i zwykle nie stanowią dla człowieka zagrożenia. Węże te osiągają długość do około półtora metra i są popularnym wyborem właścicieli terrariów. Jednocześnie jest to jednak gatunek objęty międzynarodową konwencją CITES, dlatego posiadanie tych gadów jest ściśle regulowane i wymaga odpowiedniej dokumentacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD