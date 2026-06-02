Kraków zagłosuje na przełomie sierpnia i września

Szłapka był pytany na wtorkowej konferencji prasowej o powody i cel rozwiązania struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. - Rozwiązanie struktur regionalnych i powołanie komisarza w Małopolsce to oczywiście jest skutek referendum, którego decyzją było odwołanie prezydenta Miszalskiego - powiedział Szłapka.

- To jest decyzja Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej, celem jest to, żeby z nowym podejściem, ze świeżością przygotować struktury partii i całą partię w Małopolsce na zbliżające się wybory, które będą miały miejsce na przełomie sierpnia i września - dodał.

Miszalski odwołany w referendum

Dotychczasowy szef małopolskich struktur KO Aleksander Miszalski został 24 maja odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Odwołanie Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa oznacza przedterminowe wybory w tym mieście. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

KO i PiS dotychczas nie przedstawiły nazwisk swoich kandydatów. Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka Marianna Schreiber.

