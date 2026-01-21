Logo strona główna
Kielce

Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna

Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Kielce (Świętokrzyskie)
Źródło: Google Earth
Władze diecezji kieleckiej poinformowały o dewastacji i kradzieży kapliczki, znajdującej się przy ulicy Sandomierskiej w Kielcach. Obiekt z podobizną Matki Bożej został znaleziony u fundatora kapliczki. Mężczyzna powiedział policjantom, że chciał ją odrestaurować.

W poniedziałek rzecznik kurii kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt, poinformował w komunikacie o "dewastacji kapliczki Matki Bożej w Kielcach". Jak wyjaśniał w rozmowie z lokalnymi mediami, brak figurki dostrzegł jeden z parafian z Domaszowic, który poinformował o sprawie proboszcza. Ten powiadomił kurię, a kuria - policję.

Spacer po parku tylko z kartą wstępu

Spacer po parku tylko z kartą wstępu

WARSZAWA
Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Anna Winiarska

- Wcześniej stał tu krzyż, ponieważ prawdopodobnie w tym miejscu zginął lub został zamordowany jeden z partyzantów. W latach 70. doszło tu jednak do tragicznego wypadku, (w którym - red.) zginął syn lekarzy pochodzących z tych terenów. To właśnie oni ufundowali kapliczkę Matki Bożej. Była ona czczona przez wielu wiernych, ale także przez dyrekcję i pracowników Zieleni Miejskiej, zawsze były tu kwiaty, a sama kapliczka była zadbana - wyjaśniał cytowany przez Radio eM ksiądz Zygmunt.

Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Źródło: KMP w Kielcach

Fundator "wziął ją celem odrestaurowania"

Wiele wskazywało na to, że obiekt z podobizną Matki Bożej mógł paść ofiarą wandali. Rzecznik kurii mówił, że kapliczka została ścięta prawdopodobnie przy użyciu piły i skradziona. Podkreślał, że sprawcy zniszczyli przedmiot kultu religijnego, postawionego w miejscu, w którym zginęli ludzie.

Zniszczone elewacje w kilku miastach. Policja zatrzymała pseudokibiców

Zniszczone elewacje w kilku miastach. Policja zatrzymała pseudokibiców

Trójmiasto
Napis cukierni oburzył i musi zniknąć. Konserwator: nie było pozwolenia

Napis cukierni oburzył i musi zniknąć. Konserwator: nie było pozwolenia

WARSZAWA

Sprawą zajęła się policja. Jak poinformował w środę starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej komendy miejskiej, funkcjonariusze "w toku czynności operacyjnych" ustalili osoby, które zabrały figurkę.

- Jak się okazało, jedną z osób, która zabrała kapliczkę, był jej fundator. Wziął ją celem odrestaurowania, ponieważ uległa zniszczeniu ze względu na panujące warunki atmosferyczne, a jej stan zachowania budził niepokój. W związku z powyższym zobowiązał się, że po wykonanej renowacji umieści kapliczkę z powrotem w miejscu, z którego została zabrana - powiedział Borek.

Komunikat o "dewastacji kapliczki Matki Bożej w Kielcach" zniknął ze strony kurii.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl, Radio eM

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach

Kielce Kościół katolicki Świętokrzyskie Kościół w Polsce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica