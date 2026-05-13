Katowice Rowerzysta zginął pod kołami ciężarówki Mateusz Czajka |

W środę na ulicy Leczniczej w Ustroniu doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem ciężarowym. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 13.30.

- Zginął rowerzysta. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia, gromadzą materiał dowodowy - przekazał nam krótko po zdarzeniu oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie podkom. Krzysztof Pawlik.

Przed godziną 18 policjanci cały czas pracowali na miejscu tragicznego wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło podczas manewru wymijania rowerzysty i samochodu ciężarowego, którym kierował mężczyzna posiadający wymagane uprawnienia. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że kierujący był trzeźwy - powiedział Pawlik.

- W wyniku odniesionych obrażeń 67-letni rowerzysta zginął na miejscu zdarzenia - dodał.

