Katowice 30 palet podrobionych płynów i proszków do prania

Tysiące litrów i setki kilogramów podrobionej chemii w magazynie

Do jednego z magazynów na terenie województwa śląskiego weszli funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, podczas przeszukania obiektu mundurowi znaleźli ponad 30 palet "z zawartością proszków i płynów do prania z podrobionymi znakami towarowymi".

Towar "o znacznej wartości"

"W sumie podczas działań zabezpieczono ponad 16 tysięcy litrów płynów oraz ponad 600 kilogramów proszków do prania. W przypadku gdyby podrobiona chemia trafiła na rynek, pokrzywdzone firmy poniosłyby z tego tytułu straty na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych" - przekazano.

Interwencja w magazynie z chemią gospodarczą Policjanci zatrzymali 30 palet z podrobioną chemią gospodarczą

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie dwóch 42-latków. Według małopolskiej policji, mężczyźni mogą odpowiedzieć za "oznaczanie towaru podrobionym znakiem handlowym w celu wprowadzenia go do obrotu".

"Jako że przestępstwo to dotyczy towaru o znacznej wartości, sprawcom grozić może kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - czytamy w komunikacie małopolskiej komendy.

