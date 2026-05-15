Wjechał hulajnogą prosto pod tramwaj. Zignorował znak stop
W czwartek przed godziną 17 w Bytomiu na ul. Leśnej doszło do wypadku. Jak informowała na Facebooku Śląska Policja, 31-latek, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał bezpośrednio pod jadący tramwaj.
- Wstępne ustalenia mówią o tym, że 31-latek nie ustąpił przejazdu tramwajowi - przekazała tvn24.pl podkomisarz Paulina Gnietko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
Niestety mężczyzna zginął na miejscu. Tuż przed przejazdem przez tory stoi znak stop. Jest on widoczny na zdjęciu, które udostępniła Śląska Policja.
