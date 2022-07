Koniec ery Borisa Johnsona? "Z każdą godziną jest słabszym premierem"

Trzęsienie ziemi w gabinecie Borisa Johnsona. Ponad 30 osób już podało się do dymisji. Jako pierwsi we wtorek swoje rezygnacje złożyli minister finansów Rishi Sunak i minister zdrowia Sajid Javid. Jaka jest przyszłość samego premiera Wielkiej Brytanii? - Boris Johnson starał się zachowywać dobrą minę do złej gry. Pytanie, czy on to przetrwa i co zostawi po sobie, jeśli będzie musiał odejść – zastanawiał się w "Rozmowach na szczycie" Marcin Wrona. Przyznał, że nie przypomina sobie "takiej fali kompromitacji i skandali w przypadku brytyjskiego premiera". - Politykiem, który chce, żeby Johnson został przy władzy, jest Wołodymyr Zełenski. Ja będę żałował, jeśli on odejdzie, bo może go brakować w trudnym momencie – dodał Jacek Stawiski. Jego zdaniem "z każdą godziną Johnson jest słabszym premierem jednego z najważniejszych mocarstw natowskich, zachodnich i globalnych".