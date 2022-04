"Dobrze jest przyznać się do tego, że jest się Ukraińcem"

Według Anny Reid, autorki "Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988-2015", Ukraina jest najbardziej luzackim narodem świata i przebojem wdarła się do świadomości zachodniej. Wielu przedsiębiorców, decydentów czy ekspertów na Zachodzie "nie widziała" jej na mapie i uznawała ją za kraj egzotyczny. Dzisiaj Ukraina z niezwykłym impetem weszła do ich głów. Czy to jest z historycznej perspektywy ostateczne przypieczętowanie miejsca Ukrainy w Europie? O to między innymi pytał swojego gościa Jacek Stawiski w programie "Horyzont". - Rzeczywiście jest tak, że Ukraina jest na ustach wszystkich. Z ogromnym szacunkiem nie tylko dla bohaterstwa, ale również dlatego, że potrafi zachować godność wobec zbrodni wojennych, którymi są doświadczani przez armię rosyjską - mówił dr. hab. Grzegorz Motyka. Według historyka wydaje się, że "Ukraina jest już państwem europejskim i nie utraci niepodległości". - To jest moment, kiedy wielu Ukraińców będzie z dumą przyznawać się do tego, że są Ukraińcami - dodał profesor nauk społecznych nawiązując do lat 90. XX w., w których Ukraińcy mówili z zażenowaniem o własnej państwowości.