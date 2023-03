Wstrząsający obraz młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie. Uciekli z kraju, bo Alaksandr Łukaszenka brutalnie stłumił protesty po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Bohaterowie dokumentu "Młoda Białoruś" dzielą się traumatycznymi wspomnieniami tamtych represji. Andriej to młody raper, który mieszka w Polsce. Jego życie to z jednej strony hip-hop, a z drugiej nostalgia, poczucie beznadziei i coraz gorsze informacje z Białorusi, które codziennie przekazuje na antenie Nexty - niezależnego, białoruskiego medium, gdzie stał się jedną z twarzy walki z reżimem Łukaszenki. Daleko od rodziny i z dożywotnim zakazem powrotu do domu Andriej próbuje pogodzić spełnianie marzeń z walką o wolność Białorusi. Sprawy nie ułatwia rosyjska napaść na Ukrainę i niespodziewana szansa dla Andrieja, by wyruszyć w dalszą podróż.

Film dokumentalny zdobył uznanie publiczności podczas tegorocznej edycji festiwalu WAWTCHDOCS.