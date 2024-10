Podwyżka dla prezesa NBP. Ekspert: powinien zachować umiar

Adam Glapiński przyznał sobie podwyżkę w wysokości 191 tysięcy złotych rocznie. - Dla pana profesora Glapińskiego to jest bardzo dobry ruch - stwierdził prof. Paweł Wojciechowski. Gość "Byka i niedźwiedzia" w TVN24 BiS zauważył, że zarobki te są mniejsze w porównaniu do prezesów banków centralnych we Włoszech czy Niemczech. Były minister finansów stwierdził jednak, że zachowanie Glapińskiego przypomina mu słowa byłej premier mówiącej, że "te pieniądze im się po prostu należały". - To jest myślenie trochę z buta, że po prostu zrobię to, co uważam - komentował prof. Wojciechowski. - Powinien zachować umiar, zwłaszcza że ocena jego działalności budzi kontrowersje - dodał. Stwierdził, że "jest to bardzo duża podwyżka". - W relacji do tego, jak działa profesor Glapiński - mówił. Następnie odniósł się do rynku mieszkaniowego. - Trwa wyczekiwanie na obniżkę stóp procentowych - powiedział gość programu. Tłumaczył, że obecnie nie opłaca się brać kredytu hipotetycznego w perspektywie możliwości spadku cen nieruchomości.