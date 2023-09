18:00

Superwizjer

Program tworzy zespół dziennikarzy śledczych. Zajmują się oni tropieniem nieprawidłowości w życiu publicznym. W swoich materiałach nie obawiają się poruszać najbardziej kontrowersyjnych tematów. Prezentują także reportaże o zwykłych ludziach i ich życiowych problemach. W nowej formule każde wydanie będzie poświęcone jednej historii. Reporterzy skupią się na konkretnych zjawiskach społecznych. By lepiej zgłębić temat, program będzie realizowany przez kilku dziennikarzy jednocześnie. Każdy z nich anonimowo przedostanie się do badanego środowiska, by tam samodzielnie poznać wybrany problem. Dzięki temu widzowie uzyskają różne spojrzenia na wybraną kwestię. Zapewni to obiektywizm w dążeniu do poznania prawdy. Prowadzi Robert Kantereit.