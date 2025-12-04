Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"

pap_20201126_2BB
Widok na Babią Górę oraz Beskidy, Krzeszów (Małopolskie)
Źródło: ONB oknonabeskidy/Kontakt24
Przeprowadziła się z Chicago do Polski. Po tym, jak zamieszkała na polskiej wsi, może pozwolić sobie na podróże. Jednak dostosowanie się do naszej kultury nie było łatwe. Jak z tym wyzwaniem poradziła sobie Amerykanka - opisuje portal stacji CNN.

Barbara Olpinski znalazła swoje miejsce w Beskidach Niższych.

Kobieta z New Jersey wraz z mężem z Polski - Marianem - pięć lat temu przeprowadziła się do Europy. Większość czasu spędzają na szlakach turystycznych i zwiedzaniu starych kościołów.

Niedawno udało im się przejechać trzy kraje w ciągu jednego dnia - zjedli śniadanie w Rumunii, zatrzymali się na Węgrzech, a dzień zakończyli kolacją na Słowacji.

- Jest tak wiele miejsc do odwiedzenia, więc korzystam z okazji, aby po prostu wyjechać, podróżować i cieszyć się pięknymi krajobrazami - mówi Barbara w rozmowie z CNN Travel.

"Nie jest tu czarno-biało"

Barbara i Marian wzięli ślub w 2009 roku. W Chicago mieszkali do 2020 roku. Zakładali, że tam zostaną.

Po raz pierwszy nawiązali kontakt online, po tym, jak odkryli w bazie danych Ellis Island, że mają wspólnego przodka. Spotkali się osobiście w 2003 roku. Marian, który w tym czasie nadal mieszkał w Polsce, zaczął podróżować do Stanów Zjednoczonych, żeby spotykać się z Barbarą, która pracowała jako opiekunka.

- On opiekował się najmłodszymi, a ja najstarszymi - mówi Barbara.

W 2008 roku Marian podjął staż w szpitalu w St. Louis, gdzie wówczas mieszkała para. W 2011 roku przenieśli się do Chicago.

Barbara pamięta swoją pierwszą wizytę w Polsce, w czasach początków jej relacji z Marianem. Najbardziej uderzyła ją ilość kolorów.

- Dorastając w Stanach Zjednoczonych, jedyne, co wiedziałam o Polsce, to stare materiały filmowe z czasów wojny. Pamiętam, że pomyślałam sobie: mają tu drzewa, tak jak wszędzie indziej. Nie jest tu czarno-biało - mówi.

Zaczęli budować życie w Chicago, regularnie odwiedzając rodzinę Mariana w Polsce. W 2018 roku, po śmierci jego matki, kupili dom wakacyjny we wsi Wapienne, około dwie godziny drogi na wschód od Krakowa.

To miało być miejsce spotkań dla przyjaciół i rodziny, a nie stały dom. Jednak Marian był wyczerpany pracą i borykał się z problemami zdrowotnymi. W szczytowym momencie pandemii Covid-19 w 2020 roku, gdy umowa najmu ich domu w Chicago miała wkrótce wygasnąć, zastanawiali się, co dalej robić.

- Pomyśleliśmy: "No cóż, mamy ten drugi dom. Jedźmy tam" - wspomina Barbara. Większość swoich rzeczy, w tym samochód, oddali do przechowalni i wyjechali do Polski. Zakładali, że będzie to pobyt tymczasowy.

Sytuacja szybko się jednak zmieniła. - Mój mąż zaczął otrzymywać nowe propozycje - mówi Barbara. Okazało się, że w Polsce Marian jest poszukiwanym specjalistą.

Wapienne w Beskidzie Niskim
Wapienne w Beskidzie Niskim
Źródło: DAREK DELMANOWICZ/PAP

"Płakałam rzewnymi łzami"

Rok później wrócili do Stanów Zjednoczonych, żeby spakować swój dom, sprzedać samochód i całkowicie poświęcić się Polsce. Dla Barbary, która od 2020 roku jest na emeryturze, ta zmiana okazała się trudniejsza niż dla jej męża.

- Największą przeszkodą było dla mnie dostosowanie się do kultury - mówi.

Według niej Polacy są "znacznie bardziej powściągliwi w stosunku do nieznajomych". Jej próby nawiązania kontaktu były czasami odrzucane.

- Jeśli jesteś bardzo uśmiechnięta, uważają cię za wariatkę... a ponieważ pochodzę z New Jersey, jestem bardzo otwarta. Chciałam nawiązać kontakt z ludźmi. Myślałam sobie: "nie rozumiem, dlaczego ludzie nie reagują pozytywnie na moją otwartość i radość. A oni na to: "nie wiem, co jest nie tak z tą kobietą" - wspomina.

Była samotna i wpadała w depresyjny nastrój. - Płakałam rzewnymi łzami. To było naprawdę trudne... jak mam się tu odnaleźć? Gdzie jest moje miejsce? To była ogromna zmiana - mówi.

Sytuacja zmieniła się, gdy zaczęła chodzić na spacery. - Dało mi to więcej okazji do przebywania wśród ludzi - dodaje. Barbara w końcu zaczęła pracować jako wolontariuszka, pomagając ukraińskim uchodźcom w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
GettyImages-2154641850
"Nie ma chleba, będziemy jeść turystów"
Natalia Szostak
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
"Gotowi są oszczędzać na wszystkim, ale nie na podróżach". Nowe trendy
Natalia Szostak

"Kochają swój kraj i naprawdę to czuć"

Wciąż uczy się polskiego, choć przyznaje, że to "naprawdę trudny język". - Nie sądzę, żebym kiedykolwiek osiągnęła płynność, ale nauczyłam się wystarczająco dużo, żeby być miłym dla innych - twierdzi.

Równocześnie Barbara nie wyklucza powrotu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Tęskni za drobnymi rzeczami z Chicago, takimi jak rozmowy z nieznajomymi czy kupowanie komuś kawy w Starbucksie - gestami, które w Polsce niektórzy mogą nawet odebrać jako obraźliwe - napisał CNN.

Jednak znalezienie miejsca, które byłoby w zasięgu jej możliwości finansowych i położone blisko jej córki w Ohio, byłoby trudne. - Koszty utrzymania i opieki medycznej sprawią, że pozostaniemy tutaj - twierdzi. Para zdała sobie sprawę, że koszty utrzymania są tu niemal o połowę niższe, a opieka zdrowotna i stomatologiczna znacznie tańsza. - Starzejemy się. To wszystko są rzeczy, które stanowią dużą część naszego budżetu - dodaje.

Niższe wydatki oznaczają również, że mogą podróżować, aby odwiedzać swoich 12 wnuków w Ohio, Niemczech, Portugalii i Polsce.

- Pomimo wyzwań, z jakimi się borykam, plusy są o wiele większe - mówi.

Po pięciu latach Barbara czuje, że się w pełni zaaklimatyzowała i zyskała głęboki szacunek dla polskiej kultury.

- Ludzie mają tu długą historię - mówi. - Pamiętają różne rzeczy i zachowują pamiątki z dawnych czasów. Kochają swój kraj. Są z niego dumni. I naprawdę to czuć - podkreśla Barbara.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: DAREK DELMANOWICZ/PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
USAPodróżeChicagoPolskaBeskidy
Zobacz także:
Adam Glapiński
Glapiński: prognozy wskazują, że inflacja utrzyma się u celu
Pieniądze
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
SLAPP
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Z kraju
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
Pieniądze
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
Handel
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
Ze świata
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
Ze świata
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
Pieniądze
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
Prawo
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
Z kraju
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
Z kraju
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
Turystyka
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
Najnowsze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
Z kraju
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
TVN24
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
Ze świata
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica