Kolejne zagrożenie w cieśninie Ormuz. "Katastrofa cyfrowa"

Ormuz – cieśnina
Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Iran zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie cieśniny Ormuz. Jeśli firmy się nie zastosują to Teheran grozi wywoływaniem zakłóceń - podała CNN.

Amerykańska stacja przekazała, że plan pobierania opłat był omawiany w ubiegłym tygodniu w irańskim parlamencie, a rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ebrahim Zolfaghari zapowiedział na platformie X, że takie opłaty zostaną wprowadzone.

Media związane z Korpusem informowały, że firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon musiałyby przestrzegać irańskiego prawa, a operatorzy kabli podmorskich musieliby uiszczać na rzecz Iranu opłaty licencyjne, przy czym prawa do napraw i konserwacji przysługiwałyby wyłącznie podmiotom irańskim.

Transmisja warta biliony zagrożona

CNN zaznaczyła, że niektóre ze wspomnianych firm zainwestowały w kable znajdujące się w cieśninie Ormuz i Zatoce Perskiej, ale nie jest jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Nie wiadomo też, jak Teheran mógłby zmusić gigantów technologicznych do podporządkowania się, gdyż z powodu sankcji nałożonych przez USA nie są oni w stanie dokonywać płatności na rzecz Iranu, wskutek czego same firmy mogą postrzegać te groźby jako puste gesty. Mimo to media powiązane z irańskimi władzami wystosowały zawoalowane groźby, ostrzegając przed uszkodzeniem kabli, co mogłoby wpłynąć na globalną transmisję danych, wartą biliony dolarów, a także na łączność internetową na całym świecie.

Potężne narzędzia Iranu

Jak napisała CNN, wraz z narastającymi obawami, że po powrocie prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin może dojść do wznowienia wojny, Iran coraz wyraźniej sygnalizuje, że dysponuje potężnymi narzędziami, wykraczającymi poza siłę militarną. Groźby te pokazują też, że znaczenie cieśniny Ormuz nie ogranicza się do eksportu energii. Przebiega przez nią kilka głównych międzykontynentalnych kabli podmorskich. Jak wyjaśnili eksperci przywoływani przez CNN, choć ze względu na zagrożenia ze strony Iranu międzynarodowi operatorzy celowo omijali wody tego kraju, kładąc większość kabli w wąskim pasie wzdłuż omańskiej strony cieśniny, to jednak dwa z nich przechodzą przez irańskie wody terytorialne.

Nurkowie Korpusu Strażników

CNN przypomniała, że Iran nie oświadczył wprost, że zamierza dokonywać aktów sabotażu, ale wielokrotnie deklarował za pośrednictwem urzędników, parlamentarzystów i państwowych mediów zamiar ukarania sojuszników Waszyngtonu w regionie. Uszkodzenie kabli może być kolejnym sposobem, by zrealizować te zapowiedzi, zwłaszcza że Korpus Strażników ma do dyspozycji wyszkolonych nurków, małe łodzie podwodne i podwodne drony. Cytowani eksperci zwracają uwagę, że ewentualny atak może wywołać kaskadową "katastrofę cyfrową" na kilku kontynentach - sąsiedzi Iranu po drugiej stronie Zatoki Perskiej mogą stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w połączeniach internetowych, co może potencjalnie wpłynąć na kluczowy eksport ropy i gazu, a także na sektor bankowy, ale konsekwencje tego odczuwane byłyby także w Indiach, czy we wschodniej Afryce. Iran zablokował cieśninę Ormuz w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj, rozpoczęte 28 lutego. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia, a Ormuz pozostaje jednym z kluczowych punktów spornych.

Źródło: PAP
Alicja Skiba
