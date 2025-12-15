Logo TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 ustaw

Rzecznik rządu o przyjęciu noweli ustawy górniczej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 15 ustaw, w tym nowelizację ustawy górniczej, która przewiduje osłony dla osób odchodzących z pracy w przedsiębiorstwach górniczych. Wśród innych zatwierdzonych dokumentów znalazło się również między innymi prawo o gospodarce odpadami, amortyzacji w gminach o wysokim bezrobociu oraz o zaostrzeniu kary za napaść na służby ratownicze.

Podpisanie ustawy górniczej skomentował na swoim profilu na platformie X minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.

"Ustawa nie jest idealna, mamy tego świadomość. Po rozmowach ze stroną społeczną Pan Prezydent podjął decyzje, że wystąpi z inicjatywą zmiany tej ustawy by objęła wszystkich górników. Nie można doprowadzić do sytuacji gdzie pracownicy jednej branży będą różnie traktowani w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych Rabenda.

Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"

Zabezpieczenia dla pracowników

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Termin jest istotny ze względu na procedury związane m.in. z rozpoczęciem z tą datą likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj, a także zaplanowane przez Polską Grupę Górniczą łączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Nowelizacja przewiduje m.in. osłony dla odchodzących z pracy górników i innych pracowników przedsiębiorstw górniczych. Ustawa określa m.in. warunki uprawnień do urlopów górniczych i urlopów dla części innych pracowników (z 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy) oraz do jednorazowych odpraw w kwocie 170 tys. zł netto, bez konieczności płacenia podatku.

Donald Tusk
Nawrocki skrytykował Tuska. Premier: od dziś nikt nie może udawać
Andrzej Duda podczas uroczystego zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim
Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Rząd raport usunął, Cenckiewicz przywraca. Sikorski o "świrach z patoprawicy"
Dotyczy nie tylko górników

Odprawami będą objęci nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale też Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki.

Ustawa rozszerza osłony na wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych, a nie tylko na pracowników zakładów górniczych - jak było w pierwotnej wersji projektu. Da to możliwość skorzystania z osłon pracownikom administracji czy działających w obrębie spółek wyspecjalizowanych zakładów np. remontowych czy inwestycyjnych.

Ustawa o statystyce publicznej

Wśród podpisanych dokumentów znalazła się również ustawa o statystyce publicznej, która wprowadza zmiany w rejestrach REGON i TERYT, jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Regulacja wprowadza też mechanizm automatycznego przeklasyfikowania kodów PKD z PKD-2007 na nową PKD-2025. W nowelizacji przewidziano, że podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub rejestrze REGON będą mogły do dnia 31 grudnia 2026 r. samodzielnie dokonać przeklasyfikowania kodu określającego przedmiot dotychczas prowadzonej działalności: z PKD 2007 na PKD 2025. Natomiast po upływie okresu przejściowego, tj. z dniem 1 stycznia 2027 r., przewiduje się automatyczne przeklasyfikowanie tych podmiotów w CEIDG, KRS, w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych.

Nowość w mObywatelu od 2026 roku

Nowość w mObywatelu od 2026 roku

Odbieranie urzędowych wiadomości na telefonie coraz bliżej

Odbieranie urzędowych wiadomości na telefonie coraz bliżej

Prawo dotyczące gospodarki odpadami

Kolejna z podpisanych przez głowę państwa ustaw to prawo w sprawie działalności związanej z gospodarką odpadami. Nowe przepisy umożliwiają prowadzenie badań nad nową techniką dla instalacji ubiegających się o wydanie pozwolenia zintegrowanego przez okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. Dopiero w zmianie pozwolenia organ właściwy może określić wariant funkcjonowania instalacji zawierający dopuszczalne wielkości emisji, przekraczające graniczne wielkości emisyjne.

Nowela rozstrzyga też problem właściwości organów w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych. Nowe przepisy wskazują na marszałka województwa jako organ właściwy do wydawania takich pozwoleń.

Amortyzacja w gminach o wysokim bezrobociu

Prezydent zatwierdził prawo, które ma ułatwić stosowanie przez przedsiębiorców przyspieszonej amortyzacji w gminach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia. Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zmianie podatnicy będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami będą mogli stosować indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, czyli budynków niemieszkalnych i budowli, jeśli inwestycja zostanie ulokowana na terenie gminy należącej do powiatu, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Podatnicy, którzy są MŚP będą mogli stosować indywidualne stawki amortyzacyjne.
Podatnicy, którzy są MŚP będą mogli stosować indywidualne stawki amortyzacyjne.
Ubezpieczenia obowiązkowe

W poniedziałek została zatwierdzona także ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Prawo zakłada, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zbierał od osób prowadzących działalność gospodarczą więcej danych. UFG uzyska dostęp zarówno do numeru REGON, jak i numeru PESEL osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które to dane następnie będą wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń do dokonywania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Pozwoli to przy ocenie ryzyka brać pod uwagę zarówno zdarzenia, do których doszło przy prowadzeniu pojazdu firmowego, jak i te, do których doszło przy prowadzeniu auta prywatnego.

Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
shutterstock_2069263361
Stopy procentowe w dół. Nowa prognoza
praca biuro shutterstock_174876011_1
Minimalna gwarantowana pensja i limit czasu. Ministerstwo szykuje rewolucję
Ustawa o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów

Prezydent podpisał także ustawę o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Ustawa rozszerza kompetencje UOKiK i wojewódzkich inspektorów handlowych oraz podwyższa maksymalną karę za złamanie przepisów.

Dalsze rozliczanie podatku VAT od importu w deklaracji

Nawrocki podpisał również nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli nadal rozliczać podatek VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych

Podpisana została także nowelizację ustawy o imprezach turystycznych. Zmiana ułatwi organizatorom turystyki dostęp do poręczeń oraz gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Kody PKD w przepisach o akcyzie

Z kolei podpisana w poniedziałek nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustawa ma charakter techniczny i jest neutralna dla przedsiębiorców.

Komunikat KPRP

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że "dnia 15 grudnia 2025 roku Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał:

  1. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (nr druku sejmowego 1628)
  2. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (nr druku sejmowego 1635)
  3. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (nr druku sejmowego 1636)
  4. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (nr druku sejmowego 1728)
  5. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (nr druku sejmowego 1761)
  6. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1762)
  7. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr druku sejmowego 1798)
  8. Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1804)
  9. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1806)
  10. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno–Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr druku sejmowego 1858)
  11. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026–2029” (nr druku sejmowego 1860)
  12. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (nr druku sejmowego 1861)
  13. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1881)
  14. Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr druku sejmowego 1930)
  15. Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1880)".
Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Karol Nawrocki Górnicy Górnictwo prawo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica