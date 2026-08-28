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Z kraju

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy

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Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Premier Donald Tusk z wizytą na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Nowelizacje prawa energetycznego, prawa oświatowego i przepisów o programach ochrony powietrza zostały w piątek zawetowane przez prezydenta - podała kancelaria głowy państwa w komunikacie. Jednocześnie cztery inne akty prawne prezydent podpisał.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Z komunikatu wynika, że zdaniem głowy państwa regulacja mogłaby być wykorzystywana przez organizacje ekologiczne niezgodnie z intencją.

Obawy Nawrockiego o blokowanie inwestycji

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta RP, nowela zakłada, że skargi na uchwalane przez samorządy programy mogą być wnoszone na podstawie tzw. interesu faktycznego, co oznacza, że „skarżący nie musi udowadniać naruszenia konkretnego przepisu prawa dotyczącego bezpośrednio jego samego”.

„W praktyce może to oznaczać, że organizacje niezwiązane z danym regionem – także podmioty zagraniczne, będą mogły próbować blokować ważne lokalne inwestycje, takie jak drogi, fabryki czy inne inwestycje rozwojowe” – zauważył prezydent, cytowany przez kancelarię prezydenta.

Kancelaria dodała, że samorządy - jak zakładała nowela - miały dostać bardzo mało czasu na przygotowanie skomplikowanych i kosztownych zmian. „Nie można z jednej strony nakładać na samorządy nowych obowiązków, a z drugiej nie dawać im odpowiedniego czasu i narzędzi do ich wykonania” – wskazał Nawrocki, cytowany przez kancelarię.

Nawrocki: nie można tak tworzyć prawa

Prezydent odmówił też złożenia podpisu pod nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, nowelizowanej poprzednio w marcu 2026 roku. Celem ustawy, według jej autorów, miało być usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się wraz z nowelą z marca, a ściślej w związku z sześciomiesięcznym vacatio legis.

Nowela Prawa energetycznego miała wyeliminować lukę prawną związaną miedzy innymi z budową nowych farm fotowoltaicznych
Nowela Prawa energetycznego miała wyeliminować lukę prawną związaną miedzy innymi z budową nowych farm fotowoltaicznych
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W wyniku tamtych zmian, które eliminowały z rynku podmioty składające wnioski o przyłączenie do sieci dużych mocy z odnawialnych źródeł, nie po to, żeby takie źródła budować tylko sprzedać z zyskiem podmiotom rzeczywiście zainteresowanym budową nowych OZE. Wskutek marcowej noweli powstała luka prawna obejmująca część wniosków o przyłączenie do sieci. – Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują. Nie mogą żyć w przekonaniu, że przepisy uchwalone dzisiaj za kilka miesięcy zostaną ponownie zmienione – przekonywał prezydent.

Państwowego eDziennika na razie nie będzie

Jak podała kancelaria prezydenta Karol Nawrocki zawetował także nowelizację ustawy oświatowej, umożliwiającą wprowadzenie pilotażu bezpłatnego, państwowego eDziennika. Według prezydenta sama idea takiego pilotażu jest słuszna, ale ustawa naraża państwo na zbyt wysokie koszty i nie zabezpieczałaby w wystarczającym stopniu danych zgromadzonych w eDziennikach przed wyciekiem.

Jednocześnie Karol Nawrocki podpisał dziś ustawy o samorządzie zawodowym architektów, zrównoważonym lotnictwie, o jakości handlowej produktów rolno - spożywczych i usuwaniu skutków powodzi.

Źródło: PAP
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Tagi:
WetoKarol NawrockieDziennik
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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